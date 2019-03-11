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Ирина Алферова объяснила, почему не была счастлива с Александром Абдуловым

В 1990-х Ирина Алферова и Александр Абдулов развелись, прожив вместе больше десяти лет. Актриса довольно редко делится подробностями о жизни с актером, но недавно решилась на откровения. 
Ирина Алферова
Ирина Алферова назвала одну из причин, почему ее брак с Александром Абдуловым не был счастливым

Ирина Алферова и Александр Абдулов познакомились в 1978-ом, когда актриса устроилась работать в театр «Ленком», и спустя два года сыграли свадьбу. Поклонники пары долгое время не понимали, почему супруги решили развестись. Среди версий расставания, например, назывались и многочисленные измены Абдулова. 

На днях Алферова сама объяснила, почему свой нынешний брак ценит сильнее, чем союз со вторым мужем.

«Я мучилась, мне казалось, что все лучше, чем я. И попросила Сережу, чтобы он пришел в театр и посмотрел спектакль. Он зашел в гримерку и сказал: ''Ты лучшая, самая-самая!''. Абдулов мне такого не говорил», — посетовала Алферова в программе «Сегодня вечером».

Алферова поняла, насколько ей не хватало комплиментов, после встречи с Сергеем Мартыновым, своим нынешним супругом. Он стал первым мужчиной, который уже много лет называет ее «самой-самой».

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11 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-Media.ru
Теги

Ирина Алферова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Как мало нам, женщинам надо...

  • Оно и понятно. Абдулов избалован был женщинами, и любил он в первую очередь себя.

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