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Бои без правил: Конора Макгрегора арестовали по обвинению в разбое и ограблении

Конор Макгрегор известен не только титулом чемпиона в смешанных боях, но и взрывным характером. На днях 30-летний боец был арестован за нападение на поклонника. 
Конора Макгрегора задержали по обвинению в ограблении и разбое
Конора Макгрегора задержали по обвинению в ограблении и разбое

Ирландец Конор Макгрегор уже не раз оказывался в скандальных ситуациях, применяя физическую силу вне ринга. Например, в апреле 2018 года боец напал на автобус, в котором ехал его соперник Хабиб Нумаргомедов, однако после сам сдался в полицию. 

На днях западные СМИ сообщил, что Макгрегор был арестован за ограбление и причинение ущерба.

По данным полицейских, ирландский боец силой забрал мобильный телефон у поклонника, когда тот пытался его сфотографировать. После того как Конор растоптал дорогостоящий гаджет, фанат обратился в правоохранительные органы. 

  • Конор Макгрегор
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    Боец смешанных искусств напал на поклонника, который его фотографировал
    Смотреть галерею

Однако арест Макгрегора продлился недолго — уже через несколько часов его выпустили под залог в двенадцать с половиной тысяч долларов. 

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12 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-Media.ru

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