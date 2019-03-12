Бои без правил: Конора Макгрегора арестовали по обвинению в разбое и ограблении

Конор Макгрегор известен не только титулом чемпиона в смешанных боях, но и взрывным характером. На днях 30-летний боец был арестован за нападение на поклонника.

Конора Макгрегора задержали по обвинению в ограблении и разбое

Ирландец Конор Макгрегор уже не раз оказывался в скандальных ситуациях, применяя физическую силу вне ринга. Например, в апреле 2018 года боец напал на автобус, в котором ехал его соперник Хабиб Нумаргомедов, однако после сам сдался в полицию.



На днях западные СМИ сообщил, что Макгрегор был арестован за ограбление и причинение ущерба.

По данным полицейских, ирландский боец силой забрал мобильный телефон у поклонника, когда тот пытался его сфотографировать. После того как Конор растоптал дорогостоящий гаджет, фанат обратился в правоохранительные органы.

1 2 3 4 Боец смешанных искусств напал на поклонника, который его фотографировал

Однако арест Макгрегора продлился недолго — уже через несколько часов его выпустили под залог в двенадцать с половиной тысяч долларов.