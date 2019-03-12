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Легла под молоток: Виктория Боня протестировала необычный массаж

Ради здоровья и красоты знаменитости нередко решаются на довольно странные бьюти-процедуры. Так, Виктория Боня опробовала массаж... молотком. 

39-летняя Виктория Боня может запросто составить конкуренцию юным красавицам. Телеведущая уделяет немало времени уходу за собой, часто посещает косметолога и делает различные бьюти-процедуры.

На днях звезда «Дома-2» отправилась в Минск, чтобы пройти курс лечения и поделилась впечатлениями с фолловерами. 

В своем Инстаграме Виктория Боня опубликовала видео, на котором ей делают массаж молотком. 

Процедура выглядит немного пугающе, но, по словам телеведущей, она очень полезна для спины. Впрочем повторять ее в домашних условиях мы не советуем — лучше обратитесь к профессиональному остеопату, как это сделала Виктория. 

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12 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram

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