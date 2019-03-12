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Регина Тодоренко призналась, что после родов ела все подряд, чем вызвала у ребенка аллергию

В декабре прошлого года Регина Тодоренко впервые стала мамой. На днях телеведущая рассказала фолловерам о своем питании во время грудного вскармливания. 
Регина Тодоренко поделилась с подписчиками, чем питалась после родов
Регина Тодоренко поделилась с подписчиками, чем питалась после родов

В конце 2018 года у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын. После появления малыша 28-летняя телеведущая не стала истязать себя диетами, чтобы быстрее вернуться в форму, и только через 4 месяца продемонстрировала фигуру в купальнике.

На днях Тодоренко рассказала подписчикам, какого питания придерживалась в первые месяцы после рождения сына.

Молодая мама призналась, что поначалу ела все подряд, и это не шло ребенку на пользу: «Скажу честно — переборщила: у ребенка покраснели щеки, так как маленький кишечник не успел проснуться, а я не сразу сообразила, что нужно постепенно приучать человека к новой еде». Однако со второго месяца Регина стала ответственно следить за питанием, постепенно добавляя в рацион новые продукты. Так, например, телеведущая исключила сыры, сахар и соусы, когда поняла, что они вызывали вздутие у малыша. 

Кроме того, Регина рассказала, что каждое утро занимается йогой, несколько раз в месяц делает массаж и выпивает 3,5 литра воды в день.

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12 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Регина такая мощная женщина на первом фото, что то до родов она такой крупной не выглядела, даже не в весе дело просто здоровая стала

  • вот это признание!— Сжечь ведьму! — Но она же красивая. . — Хорошо, но потом сжечь!

  • 3,5 литра?!😯

  • Она на лошадь похожа.лицо.

  • Опять Тодоренко, только вздохнули

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