Регина Тодоренко призналась, что после родов ела все подряд, чем вызвала у ребенка аллергию

В декабре прошлого года Регина Тодоренко впервые стала мамой. На днях телеведущая рассказала фолловерам о своем питании во время грудного вскармливания.

Регина Тодоренко поделилась с подписчиками, чем питалась после родов

В конце 2018 года у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын. После появления малыша 28-летняя телеведущая не стала истязать себя диетами, чтобы быстрее вернуться в форму, и только через 4 месяца продемонстрировала фигуру в купальнике.



На днях Тодоренко рассказала подписчикам, какого питания придерживалась в первые месяцы после рождения сына.

Молодая мама призналась, что поначалу ела все подряд, и это не шло ребенку на пользу: «Скажу честно — переборщила: у ребенка покраснели щеки, так как маленький кишечник не успел проснуться, а я не сразу сообразила, что нужно постепенно приучать человека к новой еде». Однако со второго месяца Регина стала ответственно следить за питанием, постепенно добавляя в рацион новые продукты. Так, например, телеведущая исключила сыры, сахар и соусы, когда поняла, что они вызывали вздутие у малыша.



1 2 3 4 Через 4 месяца после родов ведущая почти привела себя в форму

Кроме того, Регина рассказала, что каждое утро занимается йогой, несколько раз в месяц делает массаж и выпивает 3,5 литра воды в день.