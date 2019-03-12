«Надо было бить меня»: Оксана Акиньшина откровенно рассказала о своем детстве

На днях Оксана Акиньшина дала интервью журналу Hello!, в котором раскрыла подробности своей личной жизни. Так, 31-летняя актриса вспомнила детство и поразмышляла над ошибками родителей.

Оксана Акиньшина рассказала о школьных годах

Оксана Акиньшина не так часто делится подробностями своей личной жизни, лишь время от времени радуя поклонников семейными фотографиями в Инстаграме. Но недавно в интервью журналу Hello! 31-летняя актриса откровенно рассказала о карьере, муже и детях и вспомнила свое детство.



По словам Акиньшиной, ее школьные годы не были чудесными, а преподаватели «вызывали отторжение от учебы». Однако актриса считает, что родителям следовало быть настойчивее и заставлять ее учиться.



«Я считаю, что надо было просто бить меня, вести силком в класс. Тогда я, возможно, была бы и умнее, и мудрее в каких-то вопросах», — поделилась Оксана.

1 2 3 4 31-летняя актриса считает, что родителям следовало заставлять ее учиться

Впрочем, своих родителей Акиньшина не винит в неправильном воспитании: «Тогда было другое время - они пахали на двух работах, чтобы я ни в чем не нуждалась».