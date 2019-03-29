Егор Крид прокомментировал слух об уходе из Black Star

В Сети уже несколько дней обсуждают слухи о том, что Егор Крид собирается покинуть лейбл Black Star. Рэпер долгое время хранил молчание, но затем все же дал комментарий на эту тему.

Егор Крид

Не секрет, что слухи о том, что Тимати собирается разорвать контракт с Егором Кридом, ходят уже пару месяцев. На днях в Сети появилась информация, что новость о своем уходе из лейбла Black Star рэпер собирается подтвердить в начале апреля. Артист поспешил прокомментировать эту новость у себя в инстраграм-историях.

«Можно одним скрином сразу на все вопросы ответить?» — написал Крид под фото сообщения из директа, где его спрашивают, ищет ли он новый менеджмент. Ответом было короткое «Нет».

1 2 3 4 Егор Крид ответил на вопрос по поводу ухода из Black Star

Напомним, причиной возникновения слухов о конфликте между Black Star и Егором Кридом послужил отмененный концерт в Абу-Даби. По слухам, рэпер тогда отказался выступать, сославшись на плохое настроение.