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Егор Крид прокомментировал слух об уходе из Black Star

В Сети уже несколько дней обсуждают слухи о том, что Егор Крид собирается покинуть лейбл Black Star. Рэпер долгое время хранил молчание, но затем все же дал комментарий на эту тему.
Егор Крид
Егор Крид

Не секрет, что слухи о том, что Тимати собирается разорвать контракт с Егором Кридом, ходят уже пару месяцев. На днях в Сети появилась информация, что новость о своем уходе из лейбла Black Star рэпер собирается подтвердить в начале апреля. Артист поспешил прокомментировать эту новость у себя в инстраграм-историях.

«Можно одним скрином сразу на все вопросы ответить?» — написал Крид под фото сообщения из директа, где его спрашивают, ищет ли он новый менеджмент. Ответом было короткое «Нет».

Напомним, причиной возникновения слухов о конфликте между Black Star и Егором Кридом послужил отмененный концерт в Абу-Даби. По слухам, рэпер тогда отказался выступать, сославшись на плохое настроение.

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29 марта 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Этого Кридва давно надо было поставить на место. Что возомнил то? По хорошему надо бы его убрать ,пусть сам договаривается и за все платит,тогда поймет ,что надо работать и уважать своих слушателей,а не показывать свою"звезданутость"

  • Зачем этого ребенка разукрасили фломастерами? Как теперь его мама отмывать будет?

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