Фигуристка Алина Загитова выступала на чемпионате России с ожогом на ноге

В Сети раскрыли секрет неудачного выступления Алины Загитовой на чемпионате России, проходившем в Саранске: фигуристка выступала с сильным ожогом на ноге.

На чемпионате страны, проходившем в конце 2018 года в Саранске, Алина Загитова выступила не лучшим образом. Спортсменка поначалу уверенно лидировала, но впоследствии провалила произвольную программу и в итоговой таблице заняла всего лишь пятое место. Никто не мог понять, что же случилось со спортсменкой, на которую возлагались большие надежды.

Теперь же причины неудачи стали известны. На фан-странице Загитовой в Твиттере размещены снимки, на которых видны страшные ожоги на ее ноге. Фото получились настолько пугающими, что мы, по понятным причинам, решили их не публиковать. Очевидно, что Загитовой пришлось выступать в Саранске, превозмогая боль. В такой ситуации Алина, при всем желании, вряд ли смогла бы показать отличный результат. То, что у фигуристки был ожог, подтвердил ее тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз, пишет «Газета.Ru».

Еще до старта декабрьского чемпионата России выяснилось, что Алину Загитову, возможно, снимут с турнира из-за травмы. Однако девушка проявила потрясающую отвагу и все-таки вышла на лед. К счастью поклонников Алины, она успела восстановиться к чемпионату мира 2019 года, где продемонстрировала превосходный результат.

1 2 3 Алина Загитова за время своей блестящей карьеры обзавелась множеством поклонников

На самом деле фигуристка могла и вовсе не попасть на международное соревнование. Но на чемпионате страны и золото, и серебро, и бронзу взяли юниорки. Поэтому Алине помогло то, что им было запрещено участвовать в мировом первенстве из-за возраста. В конечном итоге на чемпионат, проходивший в Японии, взяли Загитову, и она оправдала доверие, выиграв его.