Джесси Джей опубликовала фото себя голой не с Ченнингом Татумом

Джесси Джей часто радует поклонников своими откровенными и неоднозначными фотографиями в Инстаграме. Недавний ее пост — прямое тому подтверждение.

Джесси Джей с «тайным любовником»

На днях Джесси Джей поделилась фотографией, на которой она позирует совершенно обнаженной в душе, а рядом с ней на унитазе сидит ее приятель-косметолог Эдуардо. Вероятно, этот снимок поразил не только подписчиков певицы, но и ее парня Ченнинга Татума.

Джесси подписала черно-белое фото следующим образом: «Кадр Эдуардо, опубликованный в день моего рождения. Он полностью описывает нашу дружбу, мой тайный любовник».

1 2 3 4 Недавно Джесси Джей опубликовала фото со своим другом

Напомним, что недавно певица отметила свой 31-й день рождения. Тогда ее возлюбленный Ченнинг Татум опубликовал прекрасную солнечную фотографию и пожелал артистке «всей любви и всего света», а также поблагодарил ее за то, что она есть.