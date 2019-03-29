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Джесси Джей опубликовала фото себя голой не с Ченнингом Татумом

Джесси Джей часто радует поклонников своими откровенными и неоднозначными фотографиями в Инстаграме. Недавний ее пост — прямое тому подтверждение.
Джесси Джей
Джесси Джей с «тайным любовником»

На днях Джесси Джей поделилась фотографией, на которой она позирует совершенно обнаженной в душе, а рядом с ней на унитазе сидит ее приятель-косметолог Эдуардо. Вероятно, этот снимок поразил не только подписчиков певицы, но и ее парня Ченнинга Татума.

Джесси подписала черно-белое фото следующим образом: «Кадр Эдуардо, опубликованный в день моего рождения. Он полностью описывает нашу дружбу, мой тайный любовник».

Напомним, что недавно певица отметила свой 31-й день рождения. Тогда ее возлюбленный Ченнинг Татум опубликовал прекрасную солнечную фотографию и пожелал артистке «всей любви и всего света», а также поблагодарил ее за то, что она есть.

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29 марта 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Instagram

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  • Люмпен ба/ба. Типа Самбурской.

  • Тайный любовник, открыл все тайны

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