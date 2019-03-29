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В свои 48 лет супермодель Клаудиа Шиффер выглядит более худой и подтянутой, чем в юности

48-летняя Клаудиа Шиффер снялась для обложки Vogue China. На фото, где супермодель позирует с музами Карла Лагерфельда, она выглядит еще более худой, чем в начале карьеры.
Клаудиа Шиффер
Клаудиа Шиффер для Vogue China

Не секрет, что Клаудиа Шиффер редко соглашается на съемки для глянца. В этот раз она отказать не смогла, так как майский номер Vogue China будет посвящен памяти Карла Лагерфельда. 

Вместе с манекенщицей для обложки позировали и другие музы модельера — Саша Пивоварова и Грейс Элизабет. На фото модели продемонстрировали творения Лагерфельда для Chanel.

Клаудиа не раз говорила в своих интервью, что дебют на весеннем показе Chanel Couture в 1989 году перевернул всю ее карьеру. Если сравнивать фото юной супермодели с ее современными снимками, складывается впечатление, что Шиффер, словно, стала более стройной и подтянутой.

  • Клаудиа Шиффер, Саша Пивоварова
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    Клаудиа Шиффер снялась вместе с Сашей Пивоваровой и Грейс Элизабет для Vogue China
    Смотреть галерею

Напомним, что Клаудиа мама троих детей. Стоит отметить, что супермодель не растеряла своей красоты за долгие годы и выглядит просто восхитительно.

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29 марта 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Instagram, Getty Images, East News

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3 комментария Добавить комментарий
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  • в молодости была сногсшибательной

  • Для матери 3-их детей т её возраста, просто супер красотка, фигура 👌. Раньше была конечно вообще отпад. Легенда.

  • Молодец, хорошая немка, никуда не лезет и детей не просовывает. Кстати любимая принцесса К. Лагерфельда. Оч давно читала про проблемы со здоровьем у неё после родов, она оч сильно худела, при том что ела много. Какое-то заболевание у неё нашли, при котором нельзя было беременеть.

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