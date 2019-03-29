В свои 48 лет супермодель Клаудиа Шиффер выглядит более худой и подтянутой, чем в юности

48-летняя Клаудиа Шиффер снялась для обложки Vogue China. На фото, где супермодель позирует с музами Карла Лагерфельда, она выглядит еще более худой, чем в начале карьеры.

Клаудиа Шиффер для Vogue China

Не секрет, что Клаудиа Шиффер редко соглашается на съемки для глянца. В этот раз она отказать не смогла, так как майский номер Vogue China будет посвящен памяти Карла Лагерфельда.

Вместе с манекенщицей для обложки позировали и другие музы модельера — Саша Пивоварова и Грейс Элизабет. На фото модели продемонстрировали творения Лагерфельда для Chanel.





Клаудиа не раз говорила в своих интервью, что дебют на весеннем показе Chanel Couture в 1989 году перевернул всю ее карьеру. Если сравнивать фото юной супермодели с ее современными снимками, складывается впечатление, что Шиффер, словно, стала более стройной и подтянутой.

1 2 3 4 Клаудиа Шиффер снялась вместе с Сашей Пивоваровой и Грейс Элизабет для Vogue China

Напомним, что Клаудиа мама троих детей. Стоит отметить, что супермодель не растеряла своей красоты за долгие годы и выглядит просто восхитительно.