В свои 48 лет супермодель Клаудиа Шиффер выглядит более худой и подтянутой, чем в юности

Не секрет, что Клаудиа Шиффер редко соглашается на съемки для глянца. В этот раз она отказать не смогла, так как майский номер Vogue China будет посвящен памяти Карла Лагерфельда.
Вместе с манекенщицей для обложки позировали и другие музы модельера — Саша Пивоварова и Грейс Элизабет. На фото модели продемонстрировали творения Лагерфельда для Chanel.
Клаудиа не раз говорила в своих интервью, что дебют на весеннем показе Chanel Couture в 1989 году перевернул всю ее карьеру. Если сравнивать фото юной супермодели с ее современными снимками, складывается впечатление, что Шиффер, словно, стала более стройной и подтянутой.
Напомним, что Клаудиа мама троих детей. Стоит отметить, что супермодель не растеряла своей красоты за долгие годы и выглядит просто восхитительно.