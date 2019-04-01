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Экс-супруг Марии Порошиной собирается оспаривать отцовство

Проблемы в отношениях Марии Порошиной и Ильи Древнова появились еще несколько лет назад, однако актеры предпочитали не выставлять свой конфликт на суд любопытной публики. Впрочем, недавно журналистам удалось узнать, что Илья начал судебный конфликт в отношении бывшей жены. 
Мария Порошина
Мария Порошина и Илья Древнов были счастливы в браке около 17 лет

Осенью 2018-го стало известно, что 45-летняя Мария Порошина разводится со своим мужем, 41-летним Ильей Древновым. На тот момент актриса была беременна, но, по ее словам, отцом малыша являлся не ее законный супруг.

Мария и Илья воспитывают трех общих дочерей — 13-летнюю Серафиму, 9-летнюю Аграфену и 3-летнюю Глафиру. 

Мария Порошина
Илья и Мария с дочерьми Серафимой и Аграфеной

Однако на днях корреспонденту журнала «СтарХит» стало известно, что мужчина не уверен, что является отцом детей звезды. В середине марта Древнов обратился в Тушинский районный суд Москвы с иском к Порошиной, чтобы оспорить свое отцовство.

«Заявление составлено некорректно. Он не указал, в отцовстве над какими именно детьми сомневается. У Ильи Юрьевича есть 15 дней, чтобы исправить ошибки», — сообщила пресс-служба суда. 

Вероятно, Илья решил обратиться в суд для того, чтобы окончательно разобраться, является ли он отцом новорожденному сыну актрисы, ведь сама Мария предпочитает не раскрывать имя папы малыша. 

  • Мария Порошина
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    Илья Древнов сомневается в том, что является отцом детей Марии Порошиной
    Смотреть галерею

Возможно, актер не уверен, что и его общие с Порошиной дочери рождены от него. Журналисты попытались связаться с Ильей напрямую и узнать, каких детей он считает не своими. Однако мужчина отказался от комментариев по этому вопросу, уточнив, что пока не готов делиться информацией на эту тему. 

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01 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, Starface, Instagram
Теги

Мария Порошина

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Некрасивая история.

  • Гость

    Некрасивая история.

    Какие люди такая и история.

  • Может это первоапрельская шутка?

  • Мария красива, но по женски не мудра. Как-то даже не верится что у такой женщины такая странная личная жизнь

  • Гость

    Мария красива, но по женски не мудра. Как-то даже не верится что у такой женщины такая странная личная жизнь

    У какой "такой"? Какую "святошу" ни возьми - кучу скелетов найдешь, это не новость.

  • А если , допустим, окажется, что девочки не его. Вот , что тогда? Он откажется? 13 лет воспитывал, любил! Зачем себя и особенно девочек этими тестами травмировать ! Завтра, это будет во всех программах и на всех сайтах

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Гость 2019-03-31 02:05:00
295
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
455 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
161
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
46 Комментариев
Гость 2019-03-29 15:38:00
132
[quote="Гость" message_id="4656675"]Я к своим детям и близко не допущу участников дома-2. Пусть репутацию бережет, тогда и кресника увидит. Чему она его научит, ноги на фото раздвигать? По тусовкам ходить?[/quote] А ведущий передачи "На самом деле" чему может ребенка научить? Я понимаю, Орлова вас бесит, но логику тоже иногда включать надо.
Ольга Орлова призналась, что ей не разрешают видеться с крестником — сыном Жанны Фриске Платоном
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