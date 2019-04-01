Экс-супруг Марии Порошиной собирается оспаривать отцовство

Проблемы в отношениях Марии Порошиной и Ильи Древнова появились еще несколько лет назад, однако актеры предпочитали не выставлять свой конфликт на суд любопытной публики. Впрочем, недавно журналистам удалось узнать, что Илья начал судебный конфликт в отношении бывшей жены.

Мария Порошина и Илья Древнов были счастливы в браке около 17 лет

Осенью 2018-го стало известно, что 45-летняя Мария Порошина разводится со своим мужем, 41-летним Ильей Древновым. На тот момент актриса была беременна, но, по ее словам, отцом малыша являлся не ее законный супруг.



Мария и Илья воспитывают трех общих дочерей — 13-летнюю Серафиму, 9-летнюю Аграфену и 3-летнюю Глафиру.

Илья и Мария с дочерьми Серафимой и Аграфеной

Однако на днях корреспонденту журнала «СтарХит» стало известно, что мужчина не уверен, что является отцом детей звезды. В середине марта Древнов обратился в Тушинский районный суд Москвы с иском к Порошиной, чтобы оспорить свое отцовство.

«Заявление составлено некорректно. Он не указал, в отцовстве над какими именно детьми сомневается. У Ильи Юрьевича есть 15 дней, чтобы исправить ошибки», — сообщила пресс-служба суда.

Вероятно, Илья решил обратиться в суд для того, чтобы окончательно разобраться, является ли он отцом новорожденному сыну актрисы, ведь сама Мария предпочитает не раскрывать имя папы малыша.

1 2 3 4 Илья Древнов сомневается в том, что является отцом детей Марии Порошиной

Возможно, актер не уверен, что и его общие с Порошиной дочери рождены от него. Журналисты попытались связаться с Ильей напрямую и узнать, каких детей он считает не своими. Однако мужчина отказался от комментариев по этому вопросу, уточнив, что пока не готов делиться информацией на эту тему.