Экс-супруг Марии Порошиной собирается оспаривать отцовство

Осенью 2018-го стало известно, что 45-летняя Мария Порошина разводится со своим мужем, 41-летним Ильей Древновым. На тот момент актриса была беременна, но, по ее словам, отцом малыша являлся не ее законный супруг.
Мария и Илья воспитывают трех общих дочерей — 13-летнюю Серафиму, 9-летнюю Аграфену и 3-летнюю Глафиру.
Однако на днях корреспонденту журнала «СтарХит» стало известно, что мужчина не уверен, что является отцом детей звезды. В середине марта Древнов обратился в Тушинский районный суд Москвы с иском к Порошиной, чтобы оспорить свое отцовство.
Вероятно, Илья решил обратиться в суд для того, чтобы окончательно разобраться, является ли он отцом новорожденному сыну актрисы, ведь сама Мария предпочитает не раскрывать имя папы малыша.
Возможно, актер не уверен, что и его общие с Порошиной дочери рождены от него. Журналисты попытались связаться с Ильей напрямую и узнать, каких детей он считает не своими. Однако мужчина отказался от комментариев по этому вопросу, уточнив, что пока не готов делиться информацией на эту тему.