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Озвучена версия гибели совладелицы авиакомпании S7 Натальи Филевой

Вечером 31 марта журналисты узнали о страшной авиакатастрофе, произошедшей в Германии. Среди погибших — совладелица авиакомпании S7 Наталья Филева. 
Наталья Филева и ее отец погибли в авиакатастрофе
Наталья Филева и ее отец погибли в авиакатастрофе

31 марта стало известно о смерти 55-летней совладелицы авиакомпании S7 Натальи Филевой. Женщина погибла в результате авиакатастрофы, произошедшей в Германии. 

По словам представителей S7, трагедия произошла при посадке частного самолета в аэропорту Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне.

Кроме Натальи на борту самолета находился ее отец Валерий и пилот, имя которого пока остается неизвестным. 

Кадры с места происшествия
Кадры с места происшествия

Изначально СМИ предположили, что в самолете находилась не Филева, а ее муж, генеральный директор авиакомпании Владислав Филев.

Однако в скором времени стало известно, что с мужчиной все в порядке. Он незамедлительно вылетел на место крушения самолета. 

По сообщениям РИА Новости, 1 апреля началось расследование авиакатастрофы, которым займется международная комиссия при участии специалистов из России. Немецкая служба безопасности полетов сообщила корреспонденту РИА Новости, что в течение всего времени полета пилот не сообщал о возможных неполадках системы. Вероятно, крушение произошло из-за потери управления или внезапно появившихся технических проблем.

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    Жена и тесть генерального директора авиакомпании S7 погибли в авиакатастрофе
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Woman.ru приносит соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. 

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01 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Евгений Стецко/ТАСС/Ведомости, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Huebner/Florian Ulrich/imago images/ТАСС

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Она срвладелица компании, управлял ей. А вы называете её всего лишь женой мужа-гендиректора, который был куда скромнее её самой. Очень странно

  • как же жаль, особенно детей:( у нее и мама, наверное, осталась. вот полетела лечить папу, а у смерти были другие планы

  • S7 пользу часто. Жаль, что так произошло, соболезнования близким всех погибших.

  • Авиакатастрофа была рядом с Дармштадт (Darmstadt), а не Франкфурт-на-Майн.

  • Это частный джет российской компании, и все трое погибших россияне, включая пилота. Дама с отцом летели из Франции, в германскую клинику. Вуман как обычно, даёт мало инфо

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Гость 2019-03-31 02:05:00
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Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
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