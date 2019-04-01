Озвучена версия гибели совладелицы авиакомпании S7 Натальи Филевой

Вечером 31 марта журналисты узнали о страшной авиакатастрофе, произошедшей в Германии. Среди погибших — совладелица авиакомпании S7 Наталья Филева.

Наталья Филева и ее отец погибли в авиакатастрофе

31 марта стало известно о смерти 55-летней совладелицы авиакомпании S7 Натальи Филевой. Женщина погибла в результате авиакатастрофы, произошедшей в Германии.

По словам представителей S7, трагедия произошла при посадке частного самолета в аэропорту Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне.

Кроме Натальи на борту самолета находился ее отец Валерий и пилот, имя которого пока остается неизвестным.

Кадры с места происшествия

Изначально СМИ предположили, что в самолете находилась не Филева, а ее муж, генеральный директор авиакомпании Владислав Филев.

Однако в скором времени стало известно, что с мужчиной все в порядке. Он незамедлительно вылетел на место крушения самолета.

По сообщениям РИА Новости, 1 апреля началось расследование авиакатастрофы, которым займется международная комиссия при участии специалистов из России. Немецкая служба безопасности полетов сообщила корреспонденту РИА Новости, что в течение всего времени полета пилот не сообщал о возможных неполадках системы. Вероятно, крушение произошло из-за потери управления или внезапно появившихся технических проблем.



1 2 3 Жена и тесть генерального директора авиакомпании S7 погибли в авиакатастрофе

Woman.ru приносит соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.