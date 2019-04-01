Озвучена версия гибели совладелицы авиакомпании S7 Натальи Филевой

31 марта стало известно о смерти 55-летней совладелицы авиакомпании S7 Натальи Филевой. Женщина погибла в результате авиакатастрофы, произошедшей в Германии.
Кроме Натальи на борту самолета находился ее отец Валерий и пилот, имя которого пока остается неизвестным.
Изначально СМИ предположили, что в самолете находилась не Филева, а ее муж, генеральный директор авиакомпании Владислав Филев.
По сообщениям РИА Новости, 1 апреля началось расследование авиакатастрофы, которым займется международная комиссия при участии специалистов из России. Немецкая служба безопасности полетов сообщила корреспонденту РИА Новости, что в течение всего времени полета пилот не сообщал о возможных неполадках системы. Вероятно, крушение произошло из-за потери управления или внезапно появившихся технических проблем.
Woman.ru приносит соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.