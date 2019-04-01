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Дженнифер Энистон сверкнула на съемках не только вечерним платьем, но и уныло повисшим бюстом

На днях 50-летняя Дженнифер Энистон приняла участие в весьма сексуальной фотосессии. Первые кадры с бэкстейджа уже появились в Сети.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон всегда восхищала своей подтянутой фигурой. Недавно актриса приняла участие в откровенной фотосессии в Малибу. Папарацции запечатлели знаменитость, пока он позировала в черном платье с декольте — наряд обнажил ее загорелые ноги и обвисшую грудь. Фотографии со съемки тут же разлетелись по Сети.

Дженнифер Энистон
Актриса во время фотосессии

Вероятно, звезду в своем внешнем виде все устраивает, так как она не стесняется позировать в мини на мероприятиях и не отказывается от смелых нарядов во время фотосессии. Напомним, что недавно Энистон исполнилось 50 лет.

Дженнифер призналась, что сочетает тренировки со здоровой органической диетой: шесть дней в неделю она ест только низкоуглеводную, белковую и безглютеновую пищу. Также недавно актриса открыла для себя бокс.

«Ешьте как можно больше органических фруктов и овощей, сохраняйте низкий уровень потребления сахара, пейте тонны и тонны воды и хорошо спите», — рассказала однажды актриса Harper’s Bazaar.

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01 апреля 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Да круто она выглядит для 50ти!

  • Мне ее грудь нравится! Естественная. Круть, короче.

  • а по моему выглядит все очень даже и ничего..

  • Кто не в курсе. .в 50 любая грудь отвисает..и большая и маленькая. И даже силиконовая..

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