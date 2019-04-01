Дженнифер Энистон сверкнула на съемках не только вечерним платьем, но и уныло повисшим бюстом

На днях 50-летняя Дженнифер Энистон приняла участие в весьма сексуальной фотосессии. Первые кадры с бэкстейджа уже появились в Сети.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон всегда восхищала своей подтянутой фигурой. Недавно актриса приняла участие в откровенной фотосессии в Малибу. Папарацции запечатлели знаменитость, пока он позировала в черном платье с декольте — наряд обнажил ее загорелые ноги и обвисшую грудь. Фотографии со съемки тут же разлетелись по Сети.

Актриса во время фотосессии

Вероятно, звезду в своем внешнем виде все устраивает, так как она не стесняется позировать в мини на мероприятиях и не отказывается от смелых нарядов во время фотосессии. Напомним, что недавно Энистон исполнилось 50 лет.

Дженнифер призналась, что сочетает тренировки со здоровой органической диетой: шесть дней в неделю она ест только низкоуглеводную, белковую и безглютеновую пищу. Также недавно актриса открыла для себя бокс.

1 2 3 4 Дженнифер Энистон приняла участие в фотосессии в Малибу

«Ешьте как можно больше органических фруктов и овощей, сохраняйте низкий уровень потребления сахара, пейте тонны и тонны воды и хорошо спите», — рассказала однажды актриса Harper’s Bazaar.