Джейми Дорнан стал отцом в третий раз

Знаменитый британский актер Джейми Дорнан, известный по фильму «50 оттенков серого», стал отцом в третий раз. У Дорнана и его жены Амелии Уорнер родилась еще одна девочка, имя и точная дата рождения которой пока не сообщаются.

Джейми Дорнан редко делится подробностями о личной жизни. Актер, как и вся его семья, старается не попадать на глаза папарацци и лишь время от времени выкладывает фото в Инстаграм. Слухи об очередной беременности жены знаменитости появились в Сети еще в августе, но супруги подтвердили их только через полгода. А вчера Амелия Уорнер сделала пост о рождении малыша в социальных сетях, выложив снимок трех пар детской обуви.

1 2 3 4 Жена Джейми Дорнана Амелия Уорнер опубликовала фото трех пар обуви, которые принадлежат ее дочерям

«Я так горжусь этими потрясающими девочками. Это такая честь — быть их мамой. Чувствую себя невероятно везучей», — написала Амелия, приурочив публикацию ко Дню матери, который праздновали в Великобритании в воскресенье. Напомним, помимо новорожденной девочки у 36-летнего актера и его жены есть две дочери — 5-летняя Далси и 3-летняя Элва.