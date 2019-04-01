Джейми Дорнан стал отцом в третий раз

Джейми Дорнан редко делится подробностями о личной жизни. Актер, как и вся его семья, старается не попадать на глаза папарацци и лишь время от времени выкладывает фото в Инстаграм. Слухи об очередной беременности жены знаменитости появились в Сети еще в августе, но супруги подтвердили их только через полгода. А вчера Амелия Уорнер сделала пост о рождении малыша в социальных сетях, выложив снимок трех пар детской обуви.
«Я так горжусь этими потрясающими девочками. Это такая честь — быть их мамой. Чувствую себя невероятно везучей», — написала Амелия, приурочив публикацию ко Дню матери, который праздновали в Великобритании в воскресенье. Напомним, помимо новорожденной девочки у 36-летнего актера и его жены есть две дочери — 5-летняя Далси и 3-летняя Элва.