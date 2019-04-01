Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Джейми Дорнан стал отцом в третий раз

Знаменитый британский актер Джейми Дорнан, известный по фильму «50 оттенков серого», стал отцом в третий раз. У Дорнана и его жены Амелии Уорнер родилась еще одна девочка, имя и точная дата рождения которой пока не сообщаются.

Джейми Дорнан редко делится подробностями о личной жизни. Актер, как и вся его семья, старается не попадать на глаза папарацци и лишь время от времени выкладывает фото в Инстаграм. Слухи об очередной беременности жены знаменитости появились в Сети еще в августе, но супруги подтвердили их только через полгода. А вчера Амелия Уорнер сделала пост о рождении малыша в социальных сетях, выложив снимок трех пар детской обуви.

  • 1 2 3 4
    Жена Джейми Дорнана Амелия Уорнер опубликовала фото трех пар обуви, которые принадлежат ее дочерям
    Смотреть галерею

«Я так горжусь этими потрясающими девочками. Это такая честь — быть их мамой. Чувствую себя невероятно везучей», — написала Амелия, приурочив публикацию ко Дню матери, который праздновали в Великобритании в воскресенье. Напомним, помимо новорожденной девочки у 36-летнего актера и его жены есть две дочери — 5-летняя Далси и 3-летняя Элва. 

Перейти к обсуждению 1


01 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Getty Images, East News

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Красивая пара) И девочки наверное тоже будут красивыми)

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-03-31 02:05:00
308
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
495 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
161
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
45 Комментариев
Гость 2019-03-29 15:38:00
132
[quote="Гость" message_id="4656675"]Я к своим детям и близко не допущу участников дома-2. Пусть репутацию бережет, тогда и кресника увидит. Чему она его научит, ноги на фото раздвигать? По тусовкам ходить?[/quote] А ведущий передачи "На самом деле" чему может ребенка научить? Я понимаю, Орлова вас бесит, но логику тоже иногда включать надо.
Ольга Орлова призналась, что ей не разрешают видеться с крестником — сыном Жанны Фриске Платоном
61 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.