Мария Кожевникова прокомментировала новости о том, что Саша Савельева родила сына

27 марта Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. Как утверждают СМИ, сын звездной пары родился в одной из клиник Москвы, хотя изначально молодая мама собиралась рожать в Израиле.
По слухам, схватки у певицы начались внезапно и раньше срока, а малыш родился весом всего два килограмма и сразу был отправлен в реанимацию. К слову, родители эту ситуацию никак не комментируют.
Пару решила поддержать известная многодетная мама Мария Кожевникова. Недавно она рассказала изданию «СтарХит» об осложнениях после родов. Знаменитость призвала Савельеву сохранять спокойствие.
«Всех троих детей я родила сама. Третий мальчик был с двойным обвитием. Второй — очень большой по весу, 4 600, рожать было тяжело. Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. И чтобы Саша сейчас тоже не переживала, ведь эмоциональная составляющая ребенка полностью зависит от эмоционального состояния матери», — рассказала актриса.
Напомним, что Саша Савельева живет в браке с Кириллом Сафоновым уже 8 лет. Новорожденный стал их первым совместным ребенком. Также у актера есть взрослая дочь от первого брака, которая живет в Америке.