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Мария Кожевникова прокомментировала новости о том, что Саша Савельева родила сына

Совсем недавно Саша Савельева стала мамой в первый раз. По слухам, ребенок родился с небольшим весом, поэтому друзья и коллеги очень переживают за молодую маму и всячески пытаются ее поддержать. В стороне не осталась и Мария Кожевникова.
Кирилл Сафонов, Саша Савельева
Кирилл Сафонов и Саша Савельева

27 марта Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. Как утверждают СМИ, сын звездной пары родился в одной из клиник Москвы, хотя изначально молодая мама собиралась рожать в Израиле.

По слухам, схватки у певицы начались внезапно и раньше срока, а малыш родился весом всего два килограмма и сразу был отправлен в реанимацию. К слову, родители эту ситуацию никак не комментируют.

Мария Кожевникова
Мария Кожевникова с детьми

Пару решила поддержать известная многодетная мама Мария Кожевникова. Недавно она рассказала изданию «СтарХит» об осложнениях после родов. Знаменитость призвала Савельеву сохранять спокойствие.

«Всех троих детей я родила сама. Третий мальчик был с двойным обвитием. Второй — очень большой по весу, 4 600, рожать было тяжело. Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. И чтобы Саша сейчас тоже не переживала, ведь эмоциональная составляющая ребенка полностью зависит от эмоционального состояния матери», — рассказала актриса.

Напомним, что Саша Савельева живет в браке с Кириллом Сафоновым уже 8 лет. Новорожденный стал их первым совместным ребенком. Также у актера есть взрослая дочь от первого брака, которая живет в Америке.

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01 апреля 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Кирилл Сафонов

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Че к чему, причём здесь твои трое детей, которых ты «сама рожала»? Зачем вообще комментировать жизнь Савельевой в прессе? Эта Кожевникова какая-то не умная😐

  • Я родила дочку раньше срока тоже 2 кг, ничего, быстро набрала, просто такое бывает отслойка плаценты, кесарево. Здоровья и малышу и маме.

  • А Кожевникову кто-то спрашивал ее мнение? Она кто Савельевой, подруга, сестра или врач личный? Ни мозгов, ни такта, хотя, впрочем, чего еще ожидать от Аллочки-«***»

  • В каждой бочке затычка

  • Кожевникову кто-то спрашивал её мнение?Сафонов правильно сказал, что даже из благих побуждение не стоит лезть в чужое личное пространство.

  • Какая она недалёкая. Если выбирать между умной подругой, но сволочью и милой, доброй дуроц, то, лучше пераая!!!

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Гость 2019-03-31 02:05:00
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Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
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Гость 2019-03-30 14:20:00
161
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
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Гость 2019-03-29 15:38:00
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[quote="Гость" message_id="4656675"]Я к своим детям и близко не допущу участников дома-2. Пусть репутацию бережет, тогда и кресника увидит. Чему она его научит, ноги на фото раздвигать? По тусовкам ходить?[/quote] А ведущий передачи "На самом деле" чему может ребенка научить? Я понимаю, Орлова вас бесит, но логику тоже иногда включать надо.
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