Мария Кожевникова прокомментировала новости о том, что Саша Савельева родила сына

Совсем недавно Саша Савельева стала мамой в первый раз. По слухам, ребенок родился с небольшим весом, поэтому друзья и коллеги очень переживают за молодую маму и всячески пытаются ее поддержать. В стороне не осталась и Мария Кожевникова.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева

27 марта Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. Как утверждают СМИ, сын звездной пары родился в одной из клиник Москвы, хотя изначально молодая мама собиралась рожать в Израиле.

По слухам, схватки у певицы начались внезапно и раньше срока, а малыш родился весом всего два килограмма и сразу был отправлен в реанимацию. К слову, родители эту ситуацию никак не комментируют.

Мария Кожевникова с детьми

Пару решила поддержать известная многодетная мама Мария Кожевникова. Недавно она рассказала изданию «СтарХит» об осложнениях после родов. Знаменитость призвала Савельеву сохранять спокойствие.

«Всех троих детей я родила сама. Третий мальчик был с двойным обвитием. Второй — очень большой по весу, 4 600, рожать было тяжело. Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. И чтобы Саша сейчас тоже не переживала, ведь эмоциональная составляющая ребенка полностью зависит от эмоционального состояния матери», — рассказала актриса.

1 2 3 4 27 марта Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями

Напомним, что Саша Савельева живет в браке с Кириллом Сафоновым уже 8 лет. Новорожденный стал их первым совместным ребенком. Также у актера есть взрослая дочь от первого брака, которая живет в Америке.