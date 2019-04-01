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Второй подбородок и висящие бока: Анна Семенович набрала несколько десятков кг для нового клипа

Еще недавно поклонники Анны Семенович были шокированы снимками, попавшими в Сеть, на которых она выглядела очень располневшей. Наконец певица объяснила причины этой внезапной трансформации.
Анна Семенович
Анна Семенович в новом клипе «Хочешь» 

Фанаты Анны Семенович могут быть спокойны — 40 килограммов лишнего веса у певицы исчезли так же быстро, как и появились. Всему виной грим, к которому прибегла певица ради съемки нового клипа на песню «Хочешь».

Как оказалось, Семенович решила порадовать публику к 1 апреля юмористическим видеороликом, где вместе с ней сыграли Станислав Дужников, Роза Сябитова и Татарка ФМ. Вместе звезды рассказали историю добротной хозяйки, которая из-за страха от возможного развода с мужем решает взять себя в руки, чтобы привлечь его внимание. Как известно, здесь все средства хороши: в ход пошли и изнуряющие диеты, и тренировки, и искусство соблазнения.

«Вы не поверите, но я впервые надела бюстгальтер ''пуш-ап'' и подложила грудь. Нужно было компенсировать резко увеличившиеся объемы, на фоне которых мое природное богатство просто померкло. Даже в страшном сне не могла себе представить, что такое возможно», — поделилась с изданием «7Дней» Семенович.

По словам певицы, для воплощения сценического образа было потрачено около трех килограммов силикона и косметики, а нанесение грима занимало целых 4 часа. Анне приходилось оставаться в таком образе с 5 утра до глубокого вечера. Семенович призналась, что в таком виде она не могла ни есть, ни улыбаться, а  проходить через узкие проемы и вовсе приходилось бочком. Что из этого вышло, можно посмотреть уже сегодня.

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01 апреля 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Не смешно, не оригинально, и песня ужасна- это слушать не возможно. Сказка о колобке- высокоинтеллектуальное чтиво, по сравнению с "этим".

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