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Подписчики Оксаны Акиньшиной оценили ее подтянутую фигуру в «голом» купальнике

Оксана Акиньшина не только успевает быть хорошей мамой, но и следить за собственным телом. Недавно актриса опубликовала в Инстаграме фото в «голом» купальнике и привела подписчиков в восторг.
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина

Не секрет, что Оксана Акиньшина недавно улетела с семьей на Мальдивы. На пляже мама двоих сыновей решила устроить небольшую фотосессию в купальнике. Восхитительные формы актрисы привели в восторг всех ее подписчиков.

«Простите все, кто в холоде», – подписала снимок Акиньшина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Впрочем, поклонники были не в обиде, а наоборот — адресовали Оксане массу комплиментов. Они отметили, что актриса выглядит чудесно и, что самое главное, естественно.

  • Оксана Акиньшина
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    Недавно Оксана Акиньшина опубликовала в Инстаграме фото в «голом» купальнике
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Напомним, что Оксана Акиньшина летом 2018 года заявила, что намерена развестись с Арчилом Геловани.Однако ближе к концу года супругам удалось преодолеть кризис.

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01 апреля 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Instagram
Теги

Арчил Геловани, Оксана Акиньшина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • мама 2 х сыновей??? а девочка не в счёт?

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