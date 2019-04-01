Подписчики Оксаны Акиньшиной оценили ее подтянутую фигуру в «голом» купальнике

Оксана Акиньшина не только успевает быть хорошей мамой, но и следить за собственным телом. Недавно актриса опубликовала в Инстаграме фото в «голом» купальнике и привела подписчиков в восторг.

Оксана Акиньшина

Не секрет, что Оксана Акиньшина недавно улетела с семьей на Мальдивы. На пляже мама двоих сыновей решила устроить небольшую фотосессию в купальнике. Восхитительные формы актрисы привели в восторг всех ее подписчиков.

«Простите все, кто в холоде», – подписала снимок Акиньшина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Впрочем, поклонники были не в обиде, а наоборот — адресовали Оксане массу комплиментов. Они отметили, что актриса выглядит чудесно и, что самое главное, естественно.

1 2 3 4 Недавно Оксана Акиньшина опубликовала в Инстаграме фото в «голом» купальнике

Напомним, что Оксана Акиньшина летом 2018 года заявила, что намерена развестись с Арчилом Геловани.Однако ближе к концу года супругам удалось преодолеть кризис.