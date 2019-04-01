Что опубликовала Саша Савельева в ответ на слухи о рождении первенца

На днях стало известно, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. Знаменитости продолжают отказываться давать комментарии по этому вопросу. И все же недавно пара продемонстрировала, как относится к шумихе, связанной с их малышом.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева женаты уже почти 9 лет

27 марта в СМИ появилась информация о том, что 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. По сообщениям инсайдеров, певица родила сына весом всего в 2 килограмма в одном из перинатальных центров столицы.



Журналисты подозревают, что ребенок пары появился на свет раньше времени, и поэтому Кирилл и Саша не комментируют свой новый статус.

Савельева и Сафоновов до сих пор не подтвердили, что стали родителями

За эти дни интернет-пользователи засыпали страницы Саши и Кирилла в Инстаграме вопросами о малыше, но звезды продолжают хранить молчание.

Впрочем, 1 апреля, в ответ на слухи о рождении малыша, певица опубликовала необычное фото, на котором запечатлен ее муж с огромным животом.

«Инсайдерское фото. Предоставлено анонимным источником из близкого окружения пары», — шутливо подписала кадр знаменитость.

1 2 3 4 Саша Савельева опубликовала необычное фото мужа, чтобы прекратить поток вопросов об их ребенке

Вероятно, таким способом Савельева решила намекнуть любопытной общественности, чтобы ее и Кирилла оставили в покое и прекратили интересоваться их ребенком. «Саша, молодец, тонко поставила на место тех, кого надо!», «Хороший ответ общественности!» — похвалили поклонники юмор исполнительницы.