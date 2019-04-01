Что опубликовала Саша Савельева в ответ на слухи о рождении первенца

27 марта в СМИ появилась информация о том, что 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. По сообщениям инсайдеров, певица родила сына весом всего в 2 килограмма в одном из перинатальных центров столицы.
Журналисты подозревают, что ребенок пары появился на свет раньше времени, и поэтому Кирилл и Саша не комментируют свой новый статус.
За эти дни интернет-пользователи засыпали страницы Саши и Кирилла в Инстаграме вопросами о малыше, но звезды продолжают хранить молчание.
«Инсайдерское фото. Предоставлено анонимным источником из близкого окружения пары», — шутливо подписала кадр знаменитость.
Вероятно, таким способом Савельева решила намекнуть любопытной общественности, чтобы ее и Кирилла оставили в покое и прекратили интересоваться их ребенком. «Саша, молодец, тонко поставила на место тех, кого надо!», «Хороший ответ общественности!» — похвалили поклонники юмор исполнительницы.