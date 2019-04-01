Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Что опубликовала Саша Савельева в ответ на слухи о рождении первенца

На днях стало известно, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. Знаменитости продолжают отказываться давать комментарии по этому вопросу. И все же недавно пара продемонстрировала, как относится к шумихе, связанной с их малышом. 
Кирилл Сафонов, Александра Савельева
Кирилл Сафонов и Саша Савельева женаты уже почти 9 лет

27 марта в СМИ появилась информация о том, что 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. По сообщениям инсайдеров, певица родила сына весом всего в 2 килограмма в одном из перинатальных центров столицы. 

Журналисты подозревают, что ребенок пары появился на свет раньше времени, и поэтому Кирилл и Саша не комментируют свой новый статус. 

Александра Савельева, Кирилл Сафонов
Савельева и Сафоновов до сих пор не подтвердили, что стали родителями

За эти дни интернет-пользователи засыпали страницы Саши и Кирилла в Инстаграме вопросами о малыше, но звезды продолжают хранить молчание.

Впрочем, 1 апреля, в ответ на слухи о рождении малыша, певица опубликовала необычное фото, на котором запечатлен ее муж с огромным животом. 

«Инсайдерское фото. Предоставлено анонимным источником из близкого окружения пары», — шутливо подписала кадр знаменитость. 

  • Александра Савельева, Кирилл Сафонов
    1 2 3 4
    Саша Савельева опубликовала необычное фото мужа, чтобы прекратить поток вопросов об их ребенке
    Смотреть галерею

Вероятно, таким способом Савельева решила намекнуть любопытной общественности, чтобы ее и Кирилла оставили в покое и прекратили интересоваться их ребенком. «Саша, молодец, тонко поставила на место тех, кого надо!», «Хороший ответ общественности!» — похвалили поклонники юмор исполнительницы. 

Перейти к обсуждению


01 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars, Starface
Теги

Александра Савельева, Александра Савельева

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-03-31 02:05:00
308
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
495 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
161
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
45 Комментариев
Гость 2019-03-29 15:38:00
132
[quote="Гость" message_id="4656675"]Я к своим детям и близко не допущу участников дома-2. Пусть репутацию бережет, тогда и кресника увидит. Чему она его научит, ноги на фото раздвигать? По тусовкам ходить?[/quote] А ведущий передачи "На самом деле" чему может ребенка научить? Я понимаю, Орлова вас бесит, но логику тоже иногда включать надо.
Ольга Орлова призналась, что ей не разрешают видеться с крестником — сыном Жанны Фриске Платоном
61 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.