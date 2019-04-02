Певица Согдиана скрывала, что вышла замуж в третий раз

После двух неудачных банков певица старается не афишировать свою личную жизнь. Впрочем, недавно журналисты заметили на безымянном пальце знаменитости кольцо, сильно напоминающее обручальное.

Согдиана с сыном Микаилом

В конце марта младшему сыну 35-летней Согдианы Микаилу исполнилось 9 лет. По этому случаю певица устроила большой детский праздник в одном из столичных кафе. Мероприятие посетили и журналисты — корреспондент журнала Hello стал первым, кто заметил на безымянном пальце звезды то самое кольцо.

Певица скрывает подробности своей личной жизни

«Я еще в прошлом году вышла замуж. Моего супруга зовут Максим. Я не скрываю замужества, не прячусь, но афишировать и делать личную жизнь поводом для обсуждения совсем не хочу», — сказала Согдиана.

Вероятно, женщина боится, что придание отношений огласке может стать поводом для пристального внимания журналистов и поклонников — а это, увы, не всегда хорошо влияет на брак.

Согдиана всегда мечтала об истории любви длиною в долгие десятилетия — правда,предыдущие отношения ей спасти так и не удалось.



1 2 3 4 Согдиана вышла замуж еще в прошлом году

«Мои папа и мама прожили вместе всю свою жизнь. Поэтому оба свои развода я воспринимаю как огромную трагедию», — говорила исполнительница.



Woman.ru поздравляет певицу и ее избранника с заключением брака и желает им гармонии и взаимопонимания.