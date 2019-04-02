Певица Согдиана скрывала, что вышла замуж в третий раз

В конце марта младшему сыну 35-летней Согдианы Микаилу исполнилось 9 лет. По этому случаю певица устроила большой детский праздник в одном из столичных кафе. Мероприятие посетили и журналисты — корреспондент журнала Hello стал первым, кто заметил на безымянном пальце звезды то самое кольцо.
«Я еще в прошлом году вышла замуж. Моего супруга зовут Максим. Я не скрываю замужества, не прячусь, но афишировать и делать личную жизнь поводом для обсуждения совсем не хочу», — сказала Согдиана.
Согдиана всегда мечтала об истории любви длиною в долгие десятилетия — правда,предыдущие отношения ей спасти так и не удалось.
«Мои папа и мама прожили вместе всю свою жизнь. Поэтому оба свои развода я воспринимаю как огромную трагедию», — говорила исполнительница.
Woman.ru поздравляет певицу и ее избранника с заключением брака и желает им гармонии и взаимопонимания.