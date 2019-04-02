Егор Крид разочаровался в близких людях

На днях российские СМИ сообщили, что Егор Крид отменил одно из своих выступлений, не предупредив поклонников. Объяснений не последовало, но 24-летний рэпер рассказал, что его печалит в последнее время.

Егор Крид

Уже не первый день в Сети ходят слухи о том, что Егор Крид намерен разорвать контракт с Black Star. Несмотря на то, что рэпер уже опровергал эту информацию, поклонники артиста связывают его плохое настроение именно с этим.

Недавно Крид опубликовал пост, в котором написал о том, что переживает трудный период в своей жизни и чувствует себя разочарованным.

«Вроде День смеха, но могу только улыбнуться. Каждый день — новый сюрприз. Все чаще разочаровываюсь в близких мне людях и, к сожалению, нахожу подтверждение фразы: „Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на друга надеешься“. Всем добра», — рассказал рэпер (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 4 Егор Крид поделился своими переживаниями в Инстаграме

Плохое настроение сказывается и на работе артиста. На днях писали, что он отменил концерт в Магнитогорске, а ранее без шоу остались поклонники Крида в Абу-Даби.