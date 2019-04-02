Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Егор Крид разочаровался в близких людях

На днях российские СМИ сообщили, что Егор Крид отменил одно из своих выступлений, не предупредив поклонников. Объяснений не последовало, но 24-летний рэпер рассказал, что его печалит в последнее время.
Егор Крид
Егор Крид

Уже не первый день в Сети ходят слухи о том, что Егор Крид намерен разорвать контракт с Black Star. Несмотря на то, что рэпер уже опровергал эту информацию, поклонники артиста связывают его плохое настроение именно с этим.

Недавно Крид опубликовал пост, в котором написал о том, что переживает трудный период в своей жизни и чувствует себя разочарованным.

«Вроде День смеха, но могу только улыбнуться. Каждый день — новый сюрприз. Все чаще разочаровываюсь в близких мне людях и, к сожалению, нахожу подтверждение фразы: „Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на друга надеешься“. Всем добра», — рассказал рэпер (орфография и пунктуация автора сохранены).

Плохое настроение сказывается и на работе артиста. На днях писали, что он отменил концерт в Магнитогорске, а ранее без шоу остались поклонники Крида в Абу-Даби.

Перейти к обсуждению


02 апреля 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-03-31 02:05:00
351
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
743 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
163
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
47 Комментариев
Гость 2019-04-01 16:32:00
120
Че к чему, причём здесь твои трое детей, которых ты «сама рожала»? Зачем вообще комментировать жизнь Савельевой в прессе? Эта Кожевникова какая-то не умная😐
Мария Кожевникова прокомментировала новости о том, что Саша Савельева родила сына
17 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.