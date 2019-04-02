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Константин Богомолов опубликовал первое фото Ксении Собчак в своем Инстаграме

Можно с уверенностью сказать, что в отношениях Константина Богомолова и Ксении Собчак все серьезно. На днях режиссер опубликовал в своих соцсетях фото возлюбленной.
Константин Богомолов
Фото из Инстаграма Константина Богомолова

В начале марта Константин Богомолов Ксения Собчак перестали скрывать свои отношения, появившись в статусе пары на премьере фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель». Спустя две недели режиссер опубликовал в Инстаграме пост, в котором пожаловался на первоапрельский розыгрыш, устроенный той, что запечатлена на фото. По мнению подписчиков, роль «дьяволицы» досталась новой возлюбленной Константина.

«На фото — опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался», — подписал снимок Богомолов (орфография и пунктуация автора сохранены).

  • Константин Богомолов
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     Константин Богомолов опубликовал в Инстаграме фото загадочной женщины
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Судя по всему, этот снимок был сделан во время совместной поездки влюбленных в Прагу, после которой они перестали скрывать свой роман. В понедельник вечером, когда Константин публиковал этот пост, Ксения была замечена на показе новой коллекции Беллы Потемкиной.

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02 апреля 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Совет да любовь!!!!

  • Может, он подтверждение про связь размера носа с размером того самого?..... ну вот убейте не пойму, чего в нем нашли Мороз и Собчак...

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