Константин Богомолов опубликовал первое фото Ксении Собчак в своем Инстаграме

Можно с уверенностью сказать, что в отношениях Константина Богомолова и Ксении Собчак все серьезно. На днях режиссер опубликовал в своих соцсетях фото возлюбленной.

Фото из Инстаграма Константина Богомолова

В начале марта Константин Богомолов Ксения Собчак перестали скрывать свои отношения, появившись в статусе пары на премьере фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель». Спустя две недели режиссер опубликовал в Инстаграме пост, в котором пожаловался на первоапрельский розыгрыш, устроенный той, что запечатлена на фото. По мнению подписчиков, роль «дьяволицы» досталась новой возлюбленной Константина.

«На фото — опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался», — подписал снимок Богомолов (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 4 Константин Богомолов опубликовал в Инстаграме фото загадочной женщины

Судя по всему, этот снимок был сделан во время совместной поездки влюбленных в Прагу, после которой они перестали скрывать свой роман. В понедельник вечером, когда Константин публиковал этот пост, Ксения была замечена на показе новой коллекции Беллы Потемкиной.