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«Со мной случилось чудо»: возлюбленная Евгения Петросяна изменила стиль

Муза Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила поэкспериментировать со своей внешностью. Очевидно, так помощница юмориста отреагировала на постоянный поток критики в свой адрес. В Сети Татьяну часто осуждают за отсутствие макияжа и старящие ее наряды.

На днях Татьяна Брухунова опубликовала в Инстаграм фото, представ перед подписчиками в новом образе. «Со мной случилось чудо!», — прокомментировала собственное преображение Татьяна.

Друзья и подписчики поддержали Брухунову: все отметили, что она стала выглядеть гораздо интереснее. Одобрил изменения и историк моды Александр Васильев — он поставил улыбающийся смайлик под фотографией Татьяны.

Напомним, о романе 73-летнего Петросяна с 30-летней Брухуновой стало известно в конце прошлого года. С тех пор их часто видят вместе.

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02 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Всё равно как тётенька выглядит,30 лет не дала бы ей

  • копия Елена Степаненко, не зря мужики выбирают похожих друг на друга спутниц.

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