«Со мной случилось чудо»: возлюбленная Евгения Петросяна изменила стиль

Муза Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила поэкспериментировать со своей внешностью. Очевидно, так помощница юмориста отреагировала на постоянный поток критики в свой адрес. В Сети Татьяну часто осуждают за отсутствие макияжа и старящие ее наряды.

На днях Татьяна Брухунова опубликовала в Инстаграм фото, представ перед подписчиками в новом образе. «Со мной случилось чудо!», — прокомментировала собственное преображение Татьяна.

Друзья и подписчики поддержали Брухунову: все отметили, что она стала выглядеть гораздо интереснее. Одобрил изменения и историк моды Александр Васильев — он поставил улыбающийся смайлик под фотографией Татьяны.

1 2 3 Татьяна Брухунова предстала перед подписчиками в новом образе

Напомним, о романе 73-летнего Петросяна с 30-летней Брухуновой стало известно в конце прошлого года. С тех пор их часто видят вместе.

