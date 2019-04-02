Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ким Кардашьян выпустит новый парфюм в честь губ своей сестры Кайли

Ким Кардашьян представила новый парфюм в коллаборации со своей сестрой Кайли Дженнер, которая вдохновила ее на создание оригинального флакона в форме женских губ.

Если духи Body KKW, разработанные Ким Кардашьян, были выполнены в форме ее обнаженного тела, то на этот раз парфюм стал своеобразной одой Кайли Дженнер, которая знаменита своими пухлыми губами. Оригинальный флакон новых духов окрашен в ярко-розовый цвет.

Несмотря на то, что информации о новом парфюме пока немного, сестры явно уверены в том, что их продукт станет хитом. Особенно в социальных сетях. «Мне кажется, будет мило, если люди начнут фотографироваться вот так», —сказала Кардашьян, приложив флакон к своим губам.

Сестры работают вместе уже не в первый раз. В 2017 году Кардашьян и Дженнер разработали кремовую помаду KKW Crème Liquid Lipstick. По сообщениям, популярное семейство заработало на ее продаже несколько миллионов долларов. Дженнер также пригласила к сотрудничеству своих сводных сестер Кортни и Хлое, а также Крис Дженнер, с которой Кайли разработала коллекцию ко Дню матери в 2018 году.

Перейти к обсуждению


02 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-03-31 02:05:00
351
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
743 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
163
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
47 Комментариев
Гость 2019-04-01 16:32:00
120
Че к чему, причём здесь твои трое детей, которых ты «сама рожала»? Зачем вообще комментировать жизнь Савельевой в прессе? Эта Кожевникова какая-то не умная😐
Мария Кожевникова прокомментировала новости о том, что Саша Савельева родила сына
17 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.