Ким Кардашьян выпустит новый парфюм в честь губ своей сестры Кайли

Ким Кардашьян представила новый парфюм в коллаборации со своей сестрой Кайли Дженнер, которая вдохновила ее на создание оригинального флакона в форме женских губ.

Если духи Body KKW, разработанные Ким Кардашьян, были выполнены в форме ее обнаженного тела, то на этот раз парфюм стал своеобразной одой Кайли Дженнер, которая знаменита своими пухлыми губами. Оригинальный флакон новых духов окрашен в ярко-розовый цвет.

Несмотря на то, что информации о новом парфюме пока немного, сестры явно уверены в том, что их продукт станет хитом. Особенно в социальных сетях. «Мне кажется, будет мило, если люди начнут фотографироваться вот так», —сказала Кардашьян, приложив флакон к своим губам.

1 2 3 Ким Кардашьян и Кайли Дженнер уже не первый раз работают вместе

Сестры работают вместе уже не в первый раз. В 2017 году Кардашьян и Дженнер разработали кремовую помаду KKW Crème Liquid Lipstick. По сообщениям, популярное семейство заработало на ее продаже несколько миллионов долларов. Дженнер также пригласила к сотрудничеству своих сводных сестер Кортни и Хлое, а также Крис Дженнер, с которой Кайли разработала коллекцию ко Дню матери в 2018 году.