Почему Оксана Лаврентьева не носит бюстгальтер даже под тонкой одеждой и не видит в этом угрозы для отношений

На днях Оксана Лаврентьева призналась, что давно хотела поднять тему наготы в своем блоге. Не полной, разумеется, а частичной. Речь шла о том, что совладелица фэшн-бренда Alexander Terekhov принципиально не надевает бюстгальтеры даже под тонкие майки, из-за чего сквозь ткань частенько просвечивают не только волнующие контуры, но и, чего уж там, соски. Этот прием 40-летняя Оксана давно уже сделала своей фирменной фишкой, не оставляющей ее многочисленных подписчиков равнодушными. Актриса и телеведущая в прошлом, она следит за своей фигурой, и ей есть чем похвастаться. Каждое фото, на котором зоркий фолловерский глаз замечает чуть больше, чем принято показывать, неизменно вызывает реакцию бурную и двоякую: с одной стороны — осуждение, а с другой — восхищение. Как выяснилось, и супруг Лаврентьевой, писатель Александр Цыпкин, прошел этот путь — правда, в обратно направлении. Сначала ему все нравилось, а потом, через год, отчего-то перестало. Популярный прозаик, воспевший женщин непреклонного возраста, ныне предпочитает возмущаться.
«Почему полупрозрачная майка или платье, через ткань которого видны соски, вызывают такую истерику? Чем так оскорблены ''чувства фолловящих''? Почему это считается неприличным и вызывает желание приструнить чужого тебе человека?» — размышляла Лаврентьева в Инстаграм-посте (орфография и пунктуация автора сохранены).
Предпринимательница решила разобраться в этой теме и устроила опрос среди подписчиков. Мнения были самые разные: кто-то говорил о том, что это неприлично и часто сбивает человека в беседе, а кое-кто, наоборот, поддержал знаменитость. Одна из комментирующих предложила Оксане «хоть что-то оставить для мужа», а другая, решив, видимо, подловить возмутительницу спокойствия, поинтересовалась, как бы та отреагировала, если бы в таком виде перед ее мужчиной сидела подруга. «А должна быть реакция?» — задала встречный вопрос Лаврентьева.
Позже Оксана опубликовала пост, где написала о том, что большое количество негативных отзывов под последним фото ее удивило. Дальше она саркастично отметила, что целомудренное окружение, по ее стойкому убеждению, никак не повлияет на верность мужчины: проще сразу ослепить потенциального изменщика.
«Может мужчинам надежнее глаза выкалывать тогда, а то посторонние женщины ненадежны, и мини из моды не выходит. А что творится на пляжах — вообще страшно подумать», — продолжала иронизировать дерзкая Оксана.
Лаврентьева призвала подписчиков доверять своим вторым половинам. Она призналась, что залогом счастливого брака считает взаимную любовь и внутреннее, осознанное решение человека сохранять верность. Как считает наша героиня, только на доверии и взаимопонимании можно построить крепкие отношения, и никакие полупрозрачные майки это не изменят. А что думаете вы?