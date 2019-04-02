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Почему Оксана Лаврентьева не носит бюстгальтер даже под тонкой одеждой и не видит в этом угрозы для отношений

Оксана Лаврентьева славится не только деловой хваткой, широтой взглядов и решительным характером, но и откровенной нелюбовью к бюстгальтерам, которые игнорирует не первый год. В одном из свежих постов в Инстаграме бизнесвумен спровоцировала горячие споры на эту деликатную тему, популярно объяснив, почему не желает сковывать грудь в угоду общественной морали.
Оксана Лаврентьева
Оксана Лаврентьева

На днях Оксана Лаврентьева призналась, что давно хотела поднять тему наготы в своем блоге. Не полной, разумеется, а частичной. Речь шла о том, что совладелица фэшн-бренда Alexander Terekhov принципиально не надевает бюстгальтеры даже под тонкие майки, из-за чего сквозь ткань частенько просвечивают не только волнующие контуры, но и, чего уж там, соски. Этот прием 40-летняя Оксана давно уже сделала своей фирменной фишкой, не оставляющей ее многочисленных подписчиков равнодушными. Актриса и телеведущая в прошлом, она следит за своей фигурой, и ей есть чем похвастаться. Каждое фото, на котором зоркий фолловерский глаз замечает чуть больше, чем принято показывать, неизменно вызывает реакцию бурную и двоякую: с одной стороны — осуждение, а с другой — восхищение. Как выяснилось, и супруг Лаврентьевой, писатель Александр Цыпкин, прошел этот путь — правда, в обратно направлении. Сначала ему все нравилось, а потом, через год, отчего-то перестало. Популярный прозаик, воспевший женщин непреклонного возраста, ныне предпочитает возмущаться. 

Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин
Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин

«Почему полупрозрачная майка или платье, через ткань которого видны соски, вызывают такую истерику? Чем так оскорблены ''чувства фолловящих''? Почему это считается неприличным и вызывает желание приструнить чужого тебе человека?» — размышляла Лаврентьева в Инстаграм-посте (орфография и пунктуация автора сохранены).

Предпринимательница решила разобраться в этой теме и устроила опрос среди подписчиков. Мнения были самые разные: кто-то говорил о том, что это неприлично и часто сбивает человека в беседе, а кое-кто, наоборот, поддержал знаменитость. Одна из комментирующих предложила Оксане «хоть что-то оставить для мужа», а другая, решив, видимо, подловить возмутительницу спокойствия, поинтересовалась, как бы та отреагировала, если бы в таком виде перед ее мужчиной сидела подруга. «А должна быть реакция?» — задала встречный вопрос Лаврентьева.

Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин
Фото пары со свадьбы 

Позже Оксана опубликовала пост, где написала о том, что большое количество негативных отзывов под последним фото ее удивило. Дальше она саркастично отметила, что целомудренное окружение, по ее стойкому убеждению, никак не повлияет на верность мужчины: проще сразу ослепить потенциального изменщика.

«Может мужчинам надежнее глаза выкалывать тогда, а то посторонние женщины ненадежны, и мини из моды не выходит. А что творится на пляжах — вообще страшно подумать», — продолжала иронизировать дерзкая Оксана.

  • Оксана Лаврентьева
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    Недавно Оксана Лаврентьева призналась, что давно хотела поднять тему наготы в своем блоге
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Лаврентьева призвала подписчиков доверять своим вторым половинам. Она призналась, что залогом счастливого брака считает взаимную любовь и внутреннее, осознанное решение человека сохранять верность. Как считает наша героиня, только на доверии и взаимопонимании можно построить крепкие отношения, и никакие полупрозрачные майки это не изменят. А что думаете вы?

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02 апреля 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • О сестра! Недавно тему создавала о неношении насисьников.

  • что мы думаем? Лично я думаю, что она таким способом повышает шумиху вокруг своего инстаграма. Видимо, не нашла более интересной темы для своих публикаций. Или пытается занять нишу сосков))

  • О! Настали времена,не умом привлекать,а си....

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