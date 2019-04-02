Кеды для непоседы: Меган Маркл и принц Гарри вышли за покупками в неформальном виде

Чаще всего мы можем полюбоваться на членов королевской семьи во время выполнения их официальных обязанностей — то есть при полном параде. Однако принц Гарри и Меган Маркл решили оставить костюмы, галстуки, каблуки и клатчи дома в гардеробной, а сами, надев джинсы и удобную обувь, отправились в магазин по соседству с Кенсингтонским дворцом, надеясь, что их никто не успеет увидеть. Как бы не так!

Меган Маркл и принц Гарри

Несколько дней назад, 29 марта 2019 года, очевидцы заметили, как принц Гарри и Меган Маркл, взявшись за руки, выходили из модной лондонской аптеки Ilapothecary, которая специализируется на органических препаратах. Одеты герцог и герцогиня Сассекские были, безусловно, стильно, но расслабленно и небрежно.

Гарри выбрал черные джинсы, кроссовки adidas, серое поло и бейсболку, козырек которой все равно не спасал от вспышек фотокамер. Меган была в джинсах скинни для беременных и обтягивающей футболке с изображением из фильма «Шестнадцать свечей». Поверх своего наряда герцогиня накинула куртку супруга — такой милый жест не оставил равнодушными поклонников. Не укрылось от внимания любопытных глаз и то, что Маркл, обожающая туфли на высоких каблуках даже на последних сроках беременности, была в простых белых кедах. И все-таки главным ее аксессуаром в этот вечер стала неизменно ослепительная улыбка.

Надо признать, что выглядела пара отнюдь не по-королевски — очень просто, но оттого невероятно трогательно и мило.

Меган Маркл

Выбор места для тайного выхода в свет неслучаен: СМИ не раз писали о том, что 37-летняя Меган Маркл является фанаткой органической косметики, ЗОЖа и йоги. Недавно даже было объявлено, что 34-летний принц Гарри будет присутствовать при родах своей дражайшей супруги и помогать ей выполнять специальные асаны, облегчающие болевые ощущения. Ждать дня Х осталось совсем недолго: появление на свет первенца пары намечено на конец апреля.

Напомним, что пресса зафиксировала уже два неформальных выхода Меган за последнее время. Первый произошел в январе, и это был обед Маркл с заместителем директора по коммуникациям Кристианом Джонсом. Для того мероприятия она выбрала темно-синее пальто, джинсы из линии для беременных H&M Mama, а также туфли Stuart Weitzman, авиаторы Ray-Ban и сумку Mulberry. В феврале Меган Маркл продемонстрировала сразу несколько нарядов в стиле casual во время путешествия в Нью-Йорк, где прошла ее вечеринка baby shower со звездными подругами.

Пост из официального Инстаграма герцогов Сассекских

Кстати, есть интересные новости! Отныне любоваться нарядами Сассексов можно не только в анонимных блогах и журналах. На днях Гарри и Меган представили миру свою официальную страницу в Инстаграме, на которой будут делиться с пользователями отчетами из туров и отвечать на волнующие поклонников вопросы. Любопытно, что среди снимков, представленных в первом посте, появилось редкое фото из личного архива пары, сделанное в октябре 2018 года.

«Добро пожаловать в наш официальный инстаграм-аккаунт. Здесь мы будем делиться рабочими моментами, важными новостями и рассказывать о себе. Мы благодарим вас за поддержку и приглашаем стать подписчиками @sussexroyal. Гарри и Меган», — гласит подпись под первым и пока единственным постом.

1 2 3 4 5 На днях очевидцы заметили Меган Маркл и принца Гарри на выходе из аптеки

Напомним, что до этого Меган Маркл уже вела профиль в Инстаграме, но вынуждена была его бросить после замужества с принцем, так как по традиции все новости и заявления королевской семьи публикуются только через официальный аккаунт дворца.