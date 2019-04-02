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Александр Фролов выиграл суд по делу о 20-миллионном долге перед Юлией Началовой

Незадолго до смерти Юлии Началовой стало известно, что она судится со своим бывшим гражданским супругом Александром Фроловым. Совсем недавно представители хоккеиста объявили, что им удалось добиться справедливости. 
Юлия Началова, Александр Фролов
Юлия Началова и Александр Фролов

Во время отношений с хоккеистом Александром Фроловым Юлия Началова приобрела квартиру в элитной столичной новостройке. Поговаривают, что несмотря на отсутствие штампа в паспорте, пара планировала владеть недвижимостью вместе. 

Юлия Началова
 

Изначально сообщалось, что Фролов передал Началовой под расписку 20 миллионов рублей, чтобы она переписала на него часть квартиры. Однако после расставания с мужчиной исполнительница решила изменить свои планы, заявив, что Александр не передавал ей никаких денег. 

В спорном судебном разбирательстве против хоккеиста девушке помогал ее возлюбленный, адвокат Вячеслав Кудря.

Именно он добился перенесения дела в свой родной Нижний Новгород, где ему было легче повлиять на решение суда в пользу певицы. 

  • Юлия Началова
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    Вячеслав Кудря и Юлия Началова пытались отсудить у Александра Фролова многомиллионную сумму
    Смотреть галерею

2 апреля адвокат Фролова Антон Малинин сообщил порталу «Московский комсомолец», что рассмотрение дела снова возвратили в московский суд. Кроме того, в нижегородском суде были выявлены нарушения, допущенные по этому иску. Теперь анализом расписки Началовой будут заниматься столичные эксперты. 

Напомним, если суд признает договоренность певицы и спортсмена действительной, семье Юлии Началовой придется выплатить Александру Фролову 20 миллионов рублей или внести его в список владельцев элитных столичных апартаментов. 

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02 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Юлия Началова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Не приобрели. Эта квартира бывшего мужа, которую он оставил после развода

  • Вот зачем писать очередную чушь, если Алдонин сам, своим ртом (а не журналисты в очередной раз напечатали), сказал у Малахова, что спорная квартира - та, которую он подарил Юле на свадьбу и оставил после развода с условием, что эта квартира достанется их дочери????

  • Если Алдонин был настолько глуп, что оформил квартиру для Веры не на саму Веру, а на ее безответственную мать, то пусть теперь и расплачивается за эту свою ошибку, выкупая долю у Фролова обратно. А Фролов - честный покупатель, какие к нему могут быть претензии?

  • Гость

    Вот зачем писать очередную чушь, если Алдонин сам, своим ртом (а не журналисты в очередной раз напечатали), сказал у Малахова, что спорная квартира - та, которую он подарил Юле на свадьбу и оставил после развода с условием, что эта квартира достанется их дочери????

    Ну раз на свадьбу подарил,значит,квартира Юлина. В таком случае,что значит "оставил с условием"? Т.е. одну и ту же квартиру он и жене подарил,а когда отношения закончились,как бы дочке передарил (хоть и неофициально)?))

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Гость 2019-03-31 02:05:00
351
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
743 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
163
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
47 Комментариев
Гость 2019-04-01 16:32:00
120
Че к чему, причём здесь твои трое детей, которых ты «сама рожала»? Зачем вообще комментировать жизнь Савельевой в прессе? Эта Кожевникова какая-то не умная😐
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