Александр Фролов выиграл суд по делу о 20-миллионном долге перед Юлией Началовой

Незадолго до смерти Юлии Началовой стало известно, что она судится со своим бывшим гражданским супругом Александром Фроловым. Совсем недавно представители хоккеиста объявили, что им удалось добиться справедливости.

Юлия Началова и Александр Фролов

Во время отношений с хоккеистом Александром Фроловым Юлия Началова приобрела квартиру в элитной столичной новостройке. Поговаривают, что несмотря на отсутствие штампа в паспорте, пара планировала владеть недвижимостью вместе.



Изначально сообщалось, что Фролов передал Началовой под расписку 20 миллионов рублей, чтобы она переписала на него часть квартиры. Однако после расставания с мужчиной исполнительница решила изменить свои планы, заявив, что Александр не передавал ей никаких денег.

В спорном судебном разбирательстве против хоккеиста девушке помогал ее возлюбленный , адвокат Вячеслав Кудря.

Именно он добился перенесения дела в свой родной Нижний Новгород, где ему было легче повлиять на решение суда в пользу певицы.

1 2 3 4 Вячеслав Кудря и Юлия Началова пытались отсудить у Александра Фролова многомиллионную сумму

2 апреля адвокат Фролова Антон Малинин сообщил порталу «Московский комсомолец», что рассмотрение дела снова возвратили в московский суд. Кроме того, в нижегородском суде были выявлены нарушения, допущенные по этому иску. Теперь анализом расписки Началовой будут заниматься столичные эксперты.



Напомним, если суд признает договоренность певицы и спортсмена действительной, семье Юлии Началовой придется выплатить Александру Фролову 20 миллионов рублей или внести его в список владельцев элитных столичных апартаментов.