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63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней возлюбленной

Владимир Кузьмин до последнего скрывал тот факт, что женился на Светлане Карпухиной. Возможно, мы бы даже не узнали об этом, если бы не внезапные откровения его брата.
Светлана Карпухина, Владимир Кузьмин
Светлана Карпухина и Владимир Кузьмин

63-летний Владимир Кузьмин буквально в прошлом году расстался со своей третьей супругой Екатериной Трофимовой. Слухи о том, что артист с головой окунулся в новый роман, появились вскоре после начала его холостяцкой жизни. Известно, что избранницей музыканта стала 27-летняя яхтсменка Светлана Карпухина.

«Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто», — случайно рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда» брат Владимира Кузьмина Александр.

По его словам, свадьба была скромная: пара решила просто зарегистрировать свои отношения в ЗАГСе.

Напомним, что Владимир и Светлана познакомились в 2018 году, когда Карпухина подошла к нему, попросила автограф и предложила помощь в организации концертов. Кузьмин сразу влюбился в девушку и решил больше с ней расставаться. Любопытно, что значительная разница в возрасте пару не смущает. По данным СМИ, музыкант часто балует супругу дорогими подарками.

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03 апреля 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Legion-Media.ru, Instagram

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Фу, читать противно, 27 и 63. 100% любовь

  • Валери

    Фу, читать противно, 27 и 63. 100% любовь

    Проходите мимо не читайте!

  • Кузьмин лучший певец счастья ему любимому артисту!

  • Ну Вова дает! Что ж,если с молодухой справляется,счастья им! ;)

  • Здоровья и счастья!

  • Нынешние девки ничем не брезгуют, чтоб пристроиться и не работать.

  • Очередная сказка в его жизни)

  • Светлана

    Ну Вова дает! Что ж,если с молодухой справляется,счастья им! ;)

    Не уверена, что справляется. Желаю молодухе терпения в погоне за деньгами))

  • Валери

    Фу, читать противно, 27 и 63. 100% любовь

    Вы правы. Маразм крепчает

  • Кис-кис

    Нынешние девки ничем не брезгуют, чтоб пристроиться и не работать.

    Да так всегда было. Во все времена были такие небрезгливые девки. И будут. Ниче нового.

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