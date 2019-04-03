63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней возлюбленной

Владимир Кузьмин до последнего скрывал тот факт, что женился на Светлане Карпухиной. Возможно, мы бы даже не узнали об этом, если бы не внезапные откровения его брата.

Светлана Карпухина и Владимир Кузьмин

63-летний Владимир Кузьмин буквально в прошлом году расстался со своей третьей супругой Екатериной Трофимовой. Слухи о том, что артист с головой окунулся в новый роман, появились вскоре после начала его холостяцкой жизни. Известно, что избранницей музыканта стала 27-летняя яхтсменка Светлана Карпухина.

«Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто», — случайно рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда» брат Владимира Кузьмина Александр.

По его словам, свадьба была скромная: пара решила просто зарегистрировать свои отношения в ЗАГСе.

1 2 3 4 В 2018 году Владимир Кузьмин развелся с Екатериной Трофимовой

Напомним, что Владимир и Светлана познакомились в 2018 году, когда Карпухина подошла к нему, попросила автограф и предложила помощь в организации концертов. Кузьмин сразу влюбился в девушку и решил больше с ней расставаться. Любопытно, что значительная разница в возрасте пару не смущает. По данным СМИ, музыкант часто балует супругу дорогими подарками.



