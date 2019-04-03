46-летняя Корикова выложила видео из роддома и объяснила свою внезапную беременность

1 апреля Елена Корикова обескуражила поклонников, сообщив, что ждет ребенка. День спустя актриса раскрыла тайну своей неожиданной беременности.

Елена Корикова в сериале «Город в Тоскане»

На днях 46-летняя Елена Корикова опубликовала в Инстаграме фото с округлившимся животом. Радости фанатов не было предела — они тут же бросились поздравлять актрису в комментариях под снимком. Вот только не все поверили в реальность происходящего. И правильно сделали.

Оказалось, что фотография была сделана на площадке, где сейчас проходят съемки сериала «Город в Тоскане». Позже Корикова опубликовала видеофрагмент, в котором запечатлена сцена выписки ее героини из роддома.

1 2 3 4 На днях Елена Корикова выложила в Инстаграм фото, на котором запечатлена беременной

«Ну, вот и родила! Спасибо всем за комментарии и ваше чувство юмора 1 апреля! Видео и вчерашнее фото из сериала ''Год в Тоскане''. Было интересно сыграть отрицательную роль в этом фильме! Всем, кто не видел, рекомендую!» — призналась Елена (орфография и пунктуация автора сохранены).