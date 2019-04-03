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На 69-м году жизни умер актер Алексей Булдаков

3 апреля стало известно о смерти известного актера Алексея Булдакова. Информацию подтвердили в пресс-службе Гильдии актеров кино. 

Сегодня стало известно, что из жизни ушел Народный артист России Алексей Булдаков. Актеру было 68 лет. 

Печальную новость сообщил в своем микроблоге Сергей Новожилов, президент фестиваля театра и кино «Амурская осень». Информационное агентство ТАСС также связалось с пресс-службой Гильдии актеров кино Союза кинематографистов. «Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», — подтвердили в разговоре с журналистами представители Гильдии.  

Известно, что Булдаков скончался в Монголии. Прощание с актером состоится в Доме кино. Дата и время пока неизвестны.

Напомним, Алексей Булдаков родился в 1951 году. В 2009-м актер получил звание народного артиста России. Зрителям он запомнился ролями в фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «За все заплачено» и многих других.

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03 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Persona Stars

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Уже на другом ресурсе прочла...как жаль(((( только на той неделе в добром утре его с ДР поздравляли.... вот такая жизнь....

  • Прощай,генерал !

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