Молодая мать Виктория Лопырева обнажилась в кадре

35-летняя Виктория Лопырева опубликовала в Инстаграме новый снимок, на котором она, приспустив бомбер, демонстрирует обнаженную спину.

На днях молодая мама Виктория Лопырева опубликовала новое фото, на котором она, одетая в красный бомбер и короткие шорты, стоит спиной к камере. «Луч света», — написала под снимком Виктория. Большинство подписчиков знаменитости в комментариях восхищаются ее стройностью. Недавно Лопырева родила первенца, но уже с удовольствием фотографируется в шортах и купальниках. Недавно она показала, как загорала на шезлонге.

Виктория родила первенца 5 февраля. Девушка уже рассказывала в интервью, что роды начались так быстро, что она едва успела доехать до больницы. Первые месяцы после рождения сына Лопырева проводит в Майами, охотно публикуя фотографии оттуда в социальных сетях.

1 2 3 Виктория Лопырева очень быстро вернулась в форму после родов

Известно, что Лопырева и ее возлюбленный Игорь Булатов назвали сына Марком Лионелем. Пара проводит с ребенком немало времени. И все же Викторию и Игоря частенько застают гуляющими вдвоем или с друзьями.