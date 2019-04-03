Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Молодая мать Виктория Лопырева обнажилась в кадре

35-летняя Виктория Лопырева опубликовала в Инстаграме новый снимок, на котором она, приспустив бомбер, демонстрирует обнаженную спину.

На днях молодая мама Виктория Лопырева опубликовала новое фото, на котором она, одетая в красный бомбер и короткие шорты, стоит спиной к камере. «Луч света», — написала под снимком Виктория. Большинство подписчиков знаменитости в комментариях восхищаются ее стройностью. Недавно Лопырева родила первенца, но уже с удовольствием фотографируется в шортах и купальниках. Недавно она показала, как загорала на шезлонге.

Виктория родила первенца 5 февраля. Девушка уже рассказывала в интервью, что роды начались так быстро, что она едва успела доехать до больницы. Первые месяцы после рождения сына Лопырева проводит в Майами, охотно публикуя фотографии оттуда в социальных сетях.

Известно, что Лопырева и ее возлюбленный Игорь Булатов назвали сына Марком Лионелем. Пара проводит с ребенком немало времени. И все же Викторию и Игоря частенько застают гуляющими вдвоем или с друзьями.

Перейти к обсуждению 8


03 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram

Реклама

8 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Тыжемать!!!😆

  • И ведь всё натюрэль, никакого фотошопа))))

  • И ведь всё натюрэль, никакого фотошопа))))

  • Да видели мы уже как она пришла в форму)) её фотки без фотошопа только ленивый не опубликовал)))

  • А я забыть не могу ее мощный валик на талии. Все бы ничего, но не коррелирует с ее отшлифованной инстаграмной красотой.

  • Ну это сейчас самое главное, показать, что уже в строю. Спина, видимо, одна и уцелела)

  • Где дряблости и обвисласти?

  • На нижнем фото она без макияжа? С непривычки кажется, что она без глаз, как слепой крот.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-03-31 02:05:00
351
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
743 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
163
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
47 Комментариев
Гость 2019-04-01 16:32:00
120
Че к чему, причём здесь твои трое детей, которых ты «сама рожала»? Зачем вообще комментировать жизнь Савельевой в прессе? Эта Кожевникова какая-то не умная😐
Мария Кожевникова прокомментировала новости о том, что Саша Савельева родила сына
17 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.