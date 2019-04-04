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Западные СМИ: Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу

На днях журналистам стало известно, что Бритни Спирс уже некоторое время проходит лечение в клинике душевного здоровья. Певица тяжело переживает новости о самочувствии своего отца.
Бритни Спирс
 

3 апреля западный портал TMZ сообщил, что 38-летняя Бритни Спирс проходит лечение в психиатрической больнице. По словам инсайдера, связавшегося с корреспондентом сайта, звезда находится в лечебном заведении уже около недели и пробудет там еще 30 дней.

Если верить источнику, Бритни попала в больницу из-за нервных срывов, которые у нее начали случаться на фоне ухудшения самочувствия отца.

У Джеймса Спирса диагностированы серьезные проблемы с кишечником. За последнее время отец знаменитости перенес две сложные операции, на фоне которых у него начались осложнения.

  • Бритни Спирс
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    Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу на фоне проблем со здоровьем у ее отца
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Напомним, в последние годы Бритни нередко страдает от психических проблем. Ее душевное здоровье пошатнулось в середине 2000-х из-за проблем в браке с танцором Кевином Федерлайном. 

Woman.ru желает певице скорейшего восстановления!

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04 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Очень грустно ( Неудачно у нее все сложилось, жаль.

  • Молодая, вся жизнь впереди. Здоровья, это самое главное!

  • Бедная Бритни. Вот было все у нее: молодость, красота, талант, успех, деньги. А в итоге все равно счастья нет и душевного здоровья тоже. Зачем она связалась с этим прощелыгой Федерлайном?

  • Гость

    Бедная Бритни. Вот было все у нее: молодость, красота, талант, успех, деньги. А в итоге все равно счастья нет и душевного здоровья тоже. Зачем она связалась с этим прощелыгой Федерлайном?

    почему она на него в суд не подает? он ей всю нервную систему уничтожил!

  • Здоровья отцу!

  • Недавно смотрела ее клипы конца девяностых и начала нулевых. Что то внутри прям сжалось. Не представляю что она чувствует видя себя молодую на экране , понимая, что жизнь могла по другому сложиться. Ей предрекали карьеру Мадонны. Жалко ее. Федерлейн был ужасной ошибкой, несмотря на то, что у них двое замечательных мальчишек, которых она наверняка любит. Здоровья Бритни. Надеюсь, что она обретет душевное спокойствие и сможет стать счастливой.

  • Да... не удачно сложилась её жизнь, здесь прям пахнет проклятием: она увела своего горе-муженька у беременной жены.. А самое главное что гад сломавший жизнь ей живёт припеваюче

  • Жаль её... Широкая вымученная улыбка не может скрыть, несчастных глаз . При всем внешнем благополучии: вроде есть деньги, дети, родители живы, есть работа (хоть и нет прежней популярности), такое чувство, что она войну прошла. Тут наверное и родители виноваты. У неё не было детства. Они на нейденьги зарабатывали. «Медные трубы» в подростковом возрасте - это сильное испытание.

  • Слушайте, чего вы на мужика то напали?? Какой суд?Да таких как он-каждый первый практически. .и чего теперь?? С ума сходить, в психушке лежать,наркоту есть? Миллионы женщин находятся в такой же ситуации- в разводе и с детьми..и ведут себя достойно, по психушкам не валяются и наркоту не кушают,а работают как лошади чтобы детей поднять и людей из них вырастить..При этом работают за сущие копейки. .а у Бритни состояние- на 2 жизни хватит .Ей почти 40 лет!! Может хватит включать маленькую беспомощную девочку,совсем одну в этом жестоком мире??И взять наконец себя в руки,хотя бы ради детей..

  • Ну так сама же пела в своей песне "Lucky" - что внешне все выглядит на уровне, успешная-красивая-известная, а сама в душе глубоко несчастна. То ли "накаркала", то ли тогда уже чувствовала себя далеко не лучшим образом и уже проблем в жизни хватало...

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Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
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