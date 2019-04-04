Западные СМИ: Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу

На днях журналистам стало известно, что Бритни Спирс уже некоторое время проходит лечение в клинике душевного здоровья. Певица тяжело переживает новости о самочувствии своего отца.

3 апреля западный портал TMZ сообщил, что 38-летняя Бритни Спирс проходит лечение в психиатрической больнице. По словам инсайдера, связавшегося с корреспондентом сайта, звезда находится в лечебном заведении уже около недели и пробудет там еще 30 дней.

Если верить источнику, Бритни попала в больницу из-за нервных срывов, которые у нее начали случаться на фоне ухудшения самочувствия отца.

У Джеймса Спирса диагностированы серьезные проблемы с кишечником. За последнее время отец знаменитости перенес две сложные операции, на фоне которых у него начались осложнения.



1 2 3 4 Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу на фоне проблем со здоровьем у ее отца

Напомним, в последние годы Бритни нередко страдает от психических проблем. Ее душевное здоровье пошатнулось в середине 2000-х из-за проблем в браке с танцором Кевином Федерлайном.



Woman.ru желает певице скорейшего восстановления!