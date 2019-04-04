Западные СМИ: Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу

3 апреля западный портал TMZ сообщил, что 38-летняя Бритни Спирс проходит лечение в психиатрической больнице. По словам инсайдера, связавшегося с корреспондентом сайта, звезда находится в лечебном заведении уже около недели и пробудет там еще 30 дней.
У Джеймса Спирса диагностированы серьезные проблемы с кишечником. За последнее время отец знаменитости перенес две сложные операции, на фоне которых у него начались осложнения.
Напомним, в последние годы Бритни нередко страдает от психических проблем. Ее душевное здоровье пошатнулось в середине 2000-х из-за проблем в браке с танцором Кевином Федерлайном.
Woman.ru желает певице скорейшего восстановления!