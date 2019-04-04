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Конор Макгрегор вернулся в спорт через 9 дней после заявления о завершении карьеры

Прошло чуть больше недели с того момента, как ирландский боец ММА Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры — и вот он уже сообщает, что снова возвращается в октагон.

На прошлой неделе многие любители боевых искусств и просто интересующиеся с трудом поверили, что Конор Макгрегор уходит из спорта. Его заявление и правда выглядело, прямо скажем, неправдоподобным: Макгрегор слишком молод, чтобы бросать ММА, а еще он явно жаждет реванша с Хабибом Нурмагомедовым.

Именно ему, по мнению многих интернет-пользователей, Конор адресовал свое послание, когда заявил, что возвращается на ринг: «Я хочу двигаться вперед вместе с моими поклонниками. Неважно, какую религию они исповедуют и какие у них корни. Все религии призывают нас быть лучше. Увидимся в октагоне».

Конор и Хабиб уже не в первый раз обмениваются колкостями. Сначала Нурмагомедов отреагировал на уход соперника из спорта, написав в своем Твиттере: «В джунглях может быть только один король», чем явно задел самолюбие Макгрегора. Ирландец же на днях довольно смело пошутил над фотографией жены Хабиба, лицо которой закрыто чадрой, написав: «Твоя жена — полотенце».

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    Хабиб Нурмагомедов не упустил возможности прокомментировать заявление Конора Макгрегора о завершении спортивной карьеры
    Смотреть галерею

Фанатов ММА же теперь больше всего волнует, состоится ли еще один бой между Нурмагомедовым и Макгрегором. В прошлом году россиянин одержал уверенную победу над соперником, но, возможно, в следующий раз удача будет на стороне Конора.

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04 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Getty Images

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  • Ну кто бы сомневался, цирк продолжается)))

  • Детский сад какой-то 🙊

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