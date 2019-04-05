В Сети появилось видео со съемок клипа Юлии Началовой, посвященного Александру Фролову

На днях пиар-директор недавно умершей певицы поделилась с фолловерами кадрами со съемок ее последнего и крайне символичного музыкального видео.

Александр Фролов и Юлия Началова

С 2011-го по 2016 год Юлия Началова состояла в гражданском браке с хоккеистом Александром Фроловым. Расставание пары было очень тяжелым — за прошедшие годы ни Юлия, ни Александр так и не сказали, что стало причиной их разрыва.

Впрочем, разойтись по-мирному у звезд не получилось — певица и хоккеист судились за элитную квартиру , на часть которой претендовал Фролов.

Началовой было непросто снова контактировать с бывшим возлюбленным. Поэтому свою боль она решила смягчить привычным для себя способом — через музыку.

4 апреля в микроблоге пиар-директора умершей певицы Анны Исаевой появился фрагмент со съемок ее клипа «Я выбираю» (2018). В видео Началова демонстративно выбрасывает хоккейную клюшку, как бы намекая на расставание с Фроловым.



«В этом клипе был четкий подтекст, мы его обсуждали. Это — новая жизнь без обид и внутренних колебаний», — написала Анна (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 4 В 2018-м Юлия Началова сняла клип, отчасти посвященный ее расставанию с Александром Фроловым

Напомним, после смерти звезды хоккеист Александр Фролов продолжает судиться с ее семьей, чтобы получить обратно деньги, которые он дал Юлии за долю в квартире.