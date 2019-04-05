В Сети появилось видео со съемок клипа Юлии Началовой, посвященного Александру Фролову

С 2011-го по 2016 год Юлия Началова состояла в гражданском браке с хоккеистом Александром Фроловым. Расставание пары было очень тяжелым — за прошедшие годы ни Юлия, ни Александр так и не сказали, что стало причиной их разрыва.
Началовой было непросто снова контактировать с бывшим возлюбленным. Поэтому свою боль она решила смягчить привычным для себя способом — через музыку.
4 апреля в микроблоге пиар-директора умершей певицы Анны Исаевой появился фрагмент со съемок ее клипа «Я выбираю» (2018). В видео Началова демонстративно выбрасывает хоккейную клюшку, как бы намекая на расставание с Фроловым.
«В этом клипе был четкий подтекст, мы его обсуждали. Это — новая жизнь без обид и внутренних колебаний», — написала Анна (орфография и пунктуация автора сохранены).
Напомним, после смерти звезды хоккеист Александр Фролов продолжает судиться с ее семьей, чтобы получить обратно деньги, которые он дал Юлии за долю в квартире.