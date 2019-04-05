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В Сети появилось видео со съемок клипа Юлии Началовой, посвященного Александру Фролову

На днях пиар-директор недавно умершей певицы поделилась с фолловерами кадрами со съемок ее последнего и крайне символичного музыкального видео.
Александр Фролов, Юлия Началова
Александр Фролов и Юлия Началова

С 2011-го по 2016 год Юлия Началова состояла в гражданском браке с хоккеистом Александром Фроловым. Расставание пары было очень тяжелым — за прошедшие годы ни Юлия, ни Александр так и не сказали, что стало причиной их разрыва.

Впрочем, разойтись по-мирному у звезд не получилось — певица и хоккеист судились за элитную квартиру, на часть которой претендовал Фролов.

Началовой было непросто снова контактировать с бывшим возлюбленным. Поэтому свою боль она решила смягчить привычным для себя способом — через музыку. 

4 апреля в микроблоге пиар-директора умершей певицы Анны Исаевой появился фрагмент со съемок ее клипа «Я выбираю» (2018). В видео Началова демонстративно выбрасывает хоккейную клюшку, как бы намекая на расставание с Фроловым.

«В этом клипе был четкий подтекст, мы его обсуждали. Это — новая жизнь без обид и внутренних колебаний», — написала Анна (орфография и пунктуация автора сохранены)

  • Юлия Началова
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    В 2018-м Юлия Началова сняла клип, отчасти посвященный ее расставанию с Александром Фроловым
    Смотреть галерею

Напомним, после смерти звезды хоккеист Александр Фролов продолжает судиться с ее семьей, чтобы получить обратно деньги, которые он дал Юлии за долю в квартире. 

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05 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

Юлия Началова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • А видео выкинула родня Началовой или продюсер, чтобы показать"Ах, как она его любила". Долг простите за это..

  • Видимо она любила Фролова и то что он ушёл к другой ее сильно ранило

  • Гость

    Видимо она любила Фролова и то что он ушёл к другой ее сильно ранило

    Что поделать, такова жизнь. Фролов полюбил другую, такое случается. Юля сама в свое время оставила Алдонина ради Фролова. Евгений тоже переживал, но не пытался доказать что-либо ей и не мстил ей клипами и интервью. Он думал о дочери, и ей надо было подумать о дочери. А Юля всем пыталась доказать что-то, сначала Алдонину, потом Фролову.

  • Ооооо, понеслось.....до тошноты...

  • Интересно, когда эти танцы на костях закончатся.

  • Гость

    Видимо она любила Фролова и то что он ушёл к другой ее сильно ранило

    Видимо, эту пошлятину и выложили, чтобы аудитория пришла к такому выводу. Кроме отвращения пополам с жалостью лично у меня это ничего не вызывает.

  • Уверен - скоро начнут появляться интервью о том, что Началова умерла счастливой от того, что прожила почти столько же сколько великий Пушкин и даже на год больше ...

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Гость 2019-03-31 02:05:00
351
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
743 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
163
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
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Гость 2019-04-01 16:32:00
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Че к чему, причём здесь твои трое детей, которых ты «сама рожала»? Зачем вообще комментировать жизнь Савельевой в прессе? Эта Кожевникова какая-то не умная😐
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