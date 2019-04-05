Меган Маркл хочет отказаться от традиции показывать ребенка сразу после родов

Со дня на день ожидается появление первенца принца Гарри и Меган Маркл на свет. Впрочем, как оказалось, журналисты и поклонники британской королевской семьи могут не увидеть малыша так скоро.

Меган Маркл и принц Гарри

Уже очень скоро у 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл появится ребенок. По традиции, заведенной еще принцессой Дианой, вскоре после родов новоиспеченные родители выходят в свет вместе со своим малышом, встречаясь с публикой на пороге госпиталя Святой Марии.

Кейт Миддлтон с радостью продолжила традицию матери своего мужа и приветствовала поклонников после родов.

А вот Меган Маркл не в восторге от подобного порядка вещей. Недавно британская газета The Sun сообщила, что герцогиня хочет родить в спокойной обстановке, без пристального внимания общественности.

По мнению западных журналистов, Меган отказалась выходить в свет сразу после рождения ребенка, потому что она является сторонницей феминизма и считает, что после родов женщине нужно отдыхать, а не приводить себя в порядок, чтобы отлично выглядеть на фото.

1 2 3 4 Меган Маркл отказалась выходить в свет после рождения ребенка

Впрочем, подобное заявление дало пищу для новых споров. Уже долгое время в Сети обсуждается версия, что Маркл вынашивает своего ребенка не сама, поэтому не знает, когда он точно родится.