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Меган Маркл хочет отказаться от традиции показывать ребенка сразу после родов

Со дня на день ожидается появление первенца принца Гарри и Меган Маркл на свет. Впрочем, как оказалось, журналисты и поклонники британской королевской семьи могут не увидеть малыша так скоро.
Принц Гарри, Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри

Уже очень скоро у 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл появится ребенок. По традиции, заведенной еще принцессой Дианой, вскоре после родов новоиспеченные родители выходят в свет вместе со своим малышом, встречаясь с публикой на пороге госпиталя Святой Марии. 

Принцесса Диана, Принц Чарльз, Кейт Миддлтон, Принц Уильям
 

Кейт Миддлтон с радостью продолжила традицию матери своего мужа и приветствовала поклонников после родов.

А вот Меган Маркл не в восторге от подобного порядка вещей. Недавно британская газета The Sun сообщила, что герцогиня хочет родить в спокойной обстановке, без пристального внимания общественности.

По мнению западных журналистов, Меган отказалась выходить в свет сразу после рождения ребенка, потому что она является сторонницей феминизма и считает, что после родов женщине нужно отдыхать, а не приводить себя в порядок, чтобы отлично выглядеть на фото. 

Впрочем, подобное заявление дало пищу для новых споров. Уже долгое время в Сети обсуждается версия, что Маркл вынашивает своего ребенка не сама, поэтому не знает, когда он точно родится. 

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05 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Принцесса Диана, Принц Чарльз

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • И правильно

  • Боится, что трехмесячного ребенка за новорожденного не примут? Как у Кудрявцевой

  • Ей это не светит, она же не мать наследников)))

  • На волне слухов о накладном животе и сурмаме желание Меган не показывать ребенка только подтверждает домыслы. Ребенок будет явно больше, чем новорожденный - вот Меган и боится спалиться.

  • Объясните мне кто-нибудь, а почему думают, что она не сама вынашивает? Еу ведь всего 37, обычный возраст. Только разве что ноги у нее тогюсенькие, не отекают..

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Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
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