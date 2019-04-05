Жасмин призналась, что однажды хотела уйти от мужа из-за его ревности

Певица Жасмин призналась, что хотела уйти от ревнивого мужа — молдавского политика и предпринимателя Илана Шора, потому что испытывала постоянный стресс, но со временем супруг изменился.

В интервью изданию «СтарХит» Жасмин рассказала, что порой ее муж Илан Шор допытывается, кто ей звонил. Певица призналась, что поначалу ее раздражало такое поведение возлюбленного — она даже думала о расставании. Жасмин считает, что недоверие убивает отношения.

Однако, по словам Жасмин, после заключения брака ее избранник изменился, и больше мысли о разрыве ее не посещали. Тем не менее певица заявила, что «без здоровой ревности тоже нельзя». По ее мнению, это чувство, пусть и не совсем позитивное, позволяет паре быть в тонусе, не терять интереса друг к другу.

1 2 3 Жасмин призналась, что в начале отношений ее супруг Илан Шор был очень ревнив

Жасмин и сама признается, что изредка ревнует мужа к другим женщинам. Но, по словам певицы, если Илан замечает ее волнение, то сразу же успокаивает супругу. Жасмин и ее возлюбленный сейчас вынуждены проживать в разных странах, но певица с уверенностью говорит: «Верю, все будет хорошо».