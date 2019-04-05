Лолита Милявская прокомментировала новый брак Александра Цекало

Каждую пятницу на YouTube-канале Регины Тодоренко выходит новый выпуск ее шоу. В новом сезоне ведущая обещала зрителям ярких героев — и не обманула! Так, 5 апреля гостьей «Пятница с Региной» стала Лолита.
Пожалуй, одним из самых интересных моментов программы стало обсуждение новых отношений Александра Цекало. Как вы помните, Лолита когда-то была официальной женой продюсера, поэтому неудивительно, что Тодоренко решила спросить ее мнение по поводу его недавней свадьбы.
Также певица пожелала предыдущей жене Цекало — Виктории Галушке — «поставить свечку и сказать ''Сваба богу!''».
К слову, Регина Тодоренко поведала Лолите о том, что ее часто сравнивают в Сети с Дариной Эрвин. Артистка была этому очень удивлена. По ее мнению, они совсем не похожи (разве что оттенком волос).