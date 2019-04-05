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Лолита Милявская прокомментировала новый брак Александра Цекало

5 апреля Регина Тодоренко опубликовала новый выпуск своего шоу «Пятница с Региной», гостьей которого стала Лолита Милявская. В ходе разговора знаменитости затронули тему новых отношений бывшего мужа певицы — Александра Цекало.
Лолита побывала в гостях у Регины Тодоренко
Лолита побывала в гостях у Регины Тодоренко

Каждую пятницу на YouTube-канале Регины Тодоренко выходит новый выпуск ее шоу. В новом сезоне ведущая обещала зрителям ярких героев — и не обманула! Так, 5 апреля гостьей «Пятница с Региной» стала Лолита. 

Певица высказала свое мнение о недавней свадьбе Александра Цекало
Певица высказала свое мнение о недавней свадьбе Александра Цекало

Пожалуй, одним из самых интересных моментов программы стало обсуждение новых отношений Александра Цекало. Как вы помните, Лолита когда-то была официальной женой продюсера, поэтому неудивительно, что Тодоренко решила спросить ее мнение по поводу его недавней свадьбы. 

«Все красивые и счастливые, так что дай бог. Когда ты знаешь цену человека и его моральную составляющую, меня корежит», — заявила Лолита.

Также певица пожелала предыдущей жене Цекало — Виктории Галушке — «поставить свечку и сказать ''Сваба богу!''».

  • Лолита Милявская
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    Лолита неоднозначно оценила решение Александра Цекало уйти от бывшей жены
    Смотреть галерею

К слову, Регина Тодоренко поведала Лолите о том, что ее часто сравнивают в Сети с Дариной Эрвин. Артистка была этому очень удивлена. По ее мнению, они совсем не похожи (разве что оттенком волос).

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05 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Starface
Теги

Александр Цекало, Лолита Милявская

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Лолита очень его любила и переживала, когда он ушел

  • Что-то он все ниже и ниже ростом...

  • жаба задушила Лолиту,даже не сравнить *** с пальцем

  • Отвратительный тип... Ну а девушке мое сочувствие

  • Гость

    Отвратительный тип... Ну а девушке мое сочувствие

    Это как же надо любить деньги! Или жаждать известности!

  • Омайгад

    Что-то он все ниже и ниже ростом...

    Скорее у него бабы - всё выше и выше. С Лолитой он моложе бым и смотрелись они комично, Но это было как раз в духе их дуэта, то что надо.

  • Гость

    Лолита очень его любила и переживала, когда он ушел

    Лолита после развода открыто говорила, что дочь не от него и благодарила, что он ее позор прикрыл. А сейчас то чего на него бочку катит?

  • Так она рада за них, или её "корежит"? )

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