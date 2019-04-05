Лолита Милявская прокомментировала новый брак Александра Цекало

5 апреля Регина Тодоренко опубликовала новый выпуск своего шоу «Пятница с Региной», гостьей которого стала Лолита Милявская. В ходе разговора знаменитости затронули тему новых отношений бывшего мужа певицы — Александра Цекало.

Лолита побывала в гостях у Регины Тодоренко

Каждую пятницу на YouTube-канале Регины Тодоренко выходит новый выпуск ее шоу. В новом сезоне ведущая обещала зрителям ярких героев — и не обманула! Так, 5 апреля гостьей «Пятница с Региной» стала Лолита.

Певица высказала свое мнение о недавней свадьбе Александра Цекало

Пожалуй, одним из самых интересных моментов программы стало обсуждение новых отношений Александра Цекало. Как вы помните, Лолита когда-то была официальной женой продюсера, поэтому неудивительно, что Тодоренко решила спросить ее мнение по поводу его недавней свадьбы.

«Все красивые и счастливые, так что дай бог. Когда ты знаешь цену человека и его моральную составляющую, меня корежит», — заявила Лолита.

Также певица пожелала предыдущей жене Цекало — Виктории Галушке — «поставить свечку и сказать ''Сваба богу!''».

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К слову, Регина Тодоренко поведала Лолите о том, что ее часто сравнивают в Сети с Дариной Эрвин. Артистка была этому очень удивлена. По ее мнению, они совсем не похожи (разве что оттенком волос).