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«Я уже 10 лет одна»: Терон шокировала заявлением об отсутствии личной жизни, несмотря на связь с Пенном

На днях Шарлиз Терон стала гостьей выставки CinemaCon-2019, на которую, к слову, пришла не одна, а в компании своего коллеги Сета Рогена. Перед тем, как последовать в зал, актриса пообщалась с журналистами, удивив их неожиданным признанием.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон

3 апреля в Лас-Вегасе состоялась премия CinemaCon Awards 2019, в числе гостей которой была Шарлиз Терон. К удивлению собравшихся, на мероприятие актриса приехала не одна. Но не спешите делать скоропалительных выводов. Компанию Терон составил ее просто друг и коллега Сет Роген.

Шарлиз Терон и Сет Роген
Шарлиз Терон и Сет Роген

Впрочем, без сенсаций все же не обошлось. Как пишет газетаThe Daily Mail, на премии Шарлиз охотно общалась с прессой и даже ответила на вопрос о своей личной жизни. Так, знаменитость заявила, что не состояла в отношениях уже (!) 10 лет. 

«Я 10 лет одна. На самом деле, это немного. Просто кто-то должен подойти ко мне и покорить. Я совершенно точно свободна», — сообщила прессе Терон.

По западным СМИ уже разлетелись заметки, в которых обескураженные журналисты припомнили актрисе ее романы. Так, остается неясным, почему Терон перестала считать отношениями свою связь с Шоном Пенном — помолвку с ним она разорвала в 2015 году. Также Шарлиз приписывали интрижку с Бредом Питтом. Впрочем, эти слухи так и не подтвердились.

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05 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images
Теги

Шарлиз Терон, Шон Пенн

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Шон пенн уже старичок и ему надо было, для имиджа "замутить", с кем-то, кто ни-ни

  • Может фильм выходит "10 лет одиночества" , а это пиар

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