«Я уже 10 лет одна»: Терон шокировала заявлением об отсутствии личной жизни, несмотря на связь с Пенном

На днях Шарлиз Терон стала гостьей выставки CinemaCon-2019, на которую, к слову, пришла не одна, а в компании своего коллеги Сета Рогена. Перед тем, как последовать в зал, актриса пообщалась с журналистами, удивив их неожиданным признанием.

Шарлиз Терон

3 апреля в Лас-Вегасе состоялась премия CinemaCon Awards 2019, в числе гостей которой была Шарлиз Терон. К удивлению собравшихся, на мероприятие актриса приехала не одна. Но не спешите делать скоропалительных выводов. Компанию Терон составил ее просто друг и коллега Сет Роген.

Шарлиз Терон и Сет Роген

Впрочем, без сенсаций все же не обошлось. Как пишет газетаThe Daily Mail, на премии Шарлиз охотно общалась с прессой и даже ответила на вопрос о своей личной жизни. Так, знаменитость заявила, что не состояла в отношениях уже (!) 10 лет.



«Я 10 лет одна. На самом деле, это немного. Просто кто-то должен подойти ко мне и покорить. Я совершенно точно свободна», — сообщила прессе Терон.

1 2 3 4 Шарлиз Терон заявила, что одинока уже 10 лет

По западным СМИ уже разлетелись заметки, в которых обескураженные журналисты припомнили актрисе ее романы. Так, остается неясным, почему Терон перестала считать отношениями свою связь с Шоном Пенном — помолвку с ним она разорвала в 2015 году. Также Шарлиз приписывали интрижку с Бредом Питтом. Впрочем, эти слухи так и не подтвердились.