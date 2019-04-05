Валя Исаева, ставшая мамой в 11 лет, родила третьего ребенка

Недавно стало известно, что Валя Исаева и Хабиб Патахонов стали родителями в третий раз. В конце марта у пары родился второй сын, которого они назвали Дамиром.

Валя Исаева и Хабиб Патахонов

В далеком 2005-м всю Россию потрясла история 11-летней девочки Вали Исаевой, которая забеременела от 19-летнего Хабиба Патахонова, нелегально приехавшего на заработки в страну. Молодому человеку грозил тюремный срок за отношения со столь юной девушкой.



Впрочем, тогда паре удалось доказать искренность своих чувств всем телезрителям, и в скором времени сыграть свадьбу.

Через несколько месяцев у супругов родилась дочь, а еще через некоторое время сын.

А 4 апреля журналисты узнали, что Исаева и Патахонов стали родителями в третий раз!

«Неделю назад родила. У нас мальчик, назвали Дамир», — сообщила Валя корреспонденту «Комсомольской правды».

1 2 3 4 Валя Исаева родила третьего ребенка

Девушка поведала, что у них с мужем все хорошо. Хабиб хорошо зарабатывает в сфере перевозок, поэтому его семья ни в чем не нуждается. Кроме того, Исаева заметила, что во время беременности ей не раз звонили журналисты и предлагали снова принять участие в различных шоу. Впрочем, пара не горит желанием снова выставлять свою личную жизнь напоказ.



Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает маме и новорожденному здоровья!