На фоне слухов об уходе из Black Star Егор Крид рассказал о планах на будущее

В последнее время в Сети активно обсуждается возможный уход Егора Крида из лейбла Black Star. Недавно рэпер поведал, как будет складываться его карьера в дальнейшем.

В конце марта стало известно о том, что у 24-летнего Егора Крида закончился контракт с Black Star. Пока рэпер и руководство лейбла не заключили новый договор.



Поговаривают, что Егора не устраивают положения контракта, и он пытается добиться более выгодных для себя условий.

Возможно, именно поэтому лейбл и не спешит продлевать сотрудничество с Кридом.

Поклонники рэпера обеспокоены сложившейся ситуацией, ведь из-за долгих переговоров Егор не может радовать их новой музыкой. Кроме того, ходят слухи, что, если Крид не останется в лейбле, то он может лишиться всех своих композиций и даже сценического имени!

Впрочем, 5 апреля, во время музыкальной премии «Жара», Егор рассказал, что в дальнейшем ждет его музыкальную карьеру.



«В жизни каждого артиста наступает момент, когда ему нужно взять паузу и уйти. Так вот: у меня такой паузы не будет!» — заявил рэпер.



1 2 3 4 Егор Крид поведал о творческих планах на будущее

Что значат эти слова, пока понять сложно. Возможно, Егор все же собирается продлить контракт с Black Star. Впрочем, имеется вероятность, что исполнитель решил рассмотреть и другие предложения.