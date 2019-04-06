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На фоне слухов об уходе из Black Star Егор Крид рассказал о планах на будущее

В последнее время в Сети активно обсуждается возможный уход Егора Крида из лейбла Black Star. Недавно рэпер поведал, как будет складываться его карьера в дальнейшем.
Егор Крид
 

В конце марта стало известно о том, что у 24-летнего Егора Крида закончился контракт с Black Star. Пока рэпер и руководство лейбла не заключили новый договор.

Поговаривают, что Егора не устраивают положения контракта, и он пытается добиться более выгодных для себя условий.

Возможно, именно поэтому лейбл и не спешит продлевать сотрудничество с Кридом.

Поклонники рэпера обеспокоены сложившейся ситуацией, ведь из-за долгих переговоров Егор не может радовать их новой музыкой. Кроме того, ходят слухи, что, если Крид не останется в лейбле, то он может лишиться всех своих композиций и даже сценического имени!

Егор Крид
 

Впрочем, 5 апреля, во время музыкальной премии «Жара», Егор рассказал, что в дальнейшем ждет его музыкальную карьеру.

«В жизни каждого артиста наступает момент, когда ему нужно взять паузу и уйти. Так вот: у меня такой паузы не будет!» — заявил рэпер.

Что значат эти слова, пока понять сложно. Возможно, Егор все же собирается продлить контракт с Black Star. Впрочем, имеется вероятность, что исполнитель решил рассмотреть и другие предложения.

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06 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Егор Крид, Тимати, Павел Курьянов (Пашу)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • О роли шоу-биза в моей жизни ... Помню, в 11-м классе мне наконец удалось стать участником нашей школьной рок-группы чтобы произвести впечатление на девчонку из параллельного класса ... (До этого она на меня вообще ноль внимания, но на выступления группы ходила регулярно) ... Но через месяц она ушла из школы и уехала с родителями на ПМЖ в Канаду ... Ну, не ехать же за ней в самом деле за океан чтобы и там внедрится в местный high-school band ... )))

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