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30-летняя Эрика Герцег ждет ребенка?

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег предпочитает скрывать подробности своей личной жизни. Впрочем, совсем недавно у поклонников появилось предположение, что певица находится в интересном положении. 
Группа «ВИА Гра», Эрика Герцег, Миша Романова
Группа «ВИА Гра» на концерте «Удачные песни»

30-летняя Эрика Герцег не раз заявляла, что не планирует строить долгие и серьезные отношения с мужчинами. Как бы то ни было, о личной жизни участницы «ВИА Гры» почти ничего неизвестно.

Впрочем, недавно поклонники засомневались в том, что Эрика действительно одинока. 

6 апреля в Москве прошел концерт «Удачные песни», на котором выступал и знаменитый герлз-бенд. После просмотров кадров с мероприятия интернет-пользователи заметили у Герцег округлый живот.

Многие интернет-пользователи сомневаются, что причина этому — набранные килограммы. 

В Сети уже предложили, что Эрика ждет первенца.

Впрочем, сама певица предпочитает не комментировать чужие домыслы. Однако тот факт, что в последнее время Герцег все реже показывает в микроблоге свои фотографии в полный рост, может служить еще одним доказательством того, что вскоре девушка станет мамой. 

Как вы считаете, Эрика Герцег ждет ребенка?

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07 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Группа «ВИА Гра», Эрика Герцег, Миша Романова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Да, живот как у беременной на 4 месяце

  • Как сказала одна сотрудница, "Для беременноё девушки главное определиться с отчеством" ...

  • По таким предположениям и Лолита , где-то на шестом

  • Я лично считаю, что в аптеках уже давно пора начать продажу теста на беременность сразу с двумя полосками под названием, "Хочу замуж!" ...

  • Мне вот все равно до ее беременности. Меня другой вопрос волнует. она рот закрыть может? и что это, врожденное или из-за плохих стоматологических услуг

  • Мой американский партнёр по проекту на коленях умоляет свою 38-летнюю супругу get off the pill (перестать пить противозачаточные) и наконец родить ему наследника/наследницу, но она говорит, что ещё хочет пару лет нормально hang out with the girls (потусить с девчонками) ... А наши тут от чуть ли не от воздуха беременеют ...

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