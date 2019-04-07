30-летняя Эрика Герцег ждет ребенка?

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег предпочитает скрывать подробности своей личной жизни. Впрочем, совсем недавно у поклонников появилось предположение, что певица находится в интересном положении.

Группа «ВИА Гра» на концерте «Удачные песни»

30-летняя Эрика Герцег не раз заявляла, что не планирует строить долгие и серьезные отношения с мужчинами. Как бы то ни было, о личной жизни участницы «ВИА Гры» почти ничего неизвестно.



Впрочем, недавно поклонники засомневались в том, что Эрика действительно одинока.

6 апреля в Москве прошел концерт «Удачные песни», на котором выступал и знаменитый герлз-бенд. После просмотров кадров с мероприятия интернет-пользователи заметили у Герцег округлый живот.

Многие интернет-пользователи сомневаются, что причина этому — набранные килограммы.

В Сети уже предложили, что Эрика ждет первенца.

1 2 3 4 Пользователи Сети считают, что Эрика Герцег беременна

Впрочем, сама певица предпочитает не комментировать чужие домыслы. Однако тот факт, что в последнее время Герцег все реже показывает в микроблоге свои фотографии в полный рост, может служить еще одним доказательством того, что вскоре девушка станет мамой.



Как вы считаете, Эрика Герцег ждет ребенка?