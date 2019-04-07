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Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон матери

12-летняя дочь Юлии Началовой Вера стойко переживает смерть мамы. На днях девочка даже приняла участие в концерте в музыкальной школе. 
Юлия Началова
Юлия Началова с дочерью Верой

Семье 38-летней Юлии Началовой было непросто сообщить о смерти певицы ее 12-летней дочери Вере Алдониной. Впрочем, по словам родственников, девочка показала себя с сильной стороны и стойко приняла эту ужасную новость. Чтобы справиться с горем, Вера даже написала прощальное письмо маме, в котором и выразила все свои чувства в связи с такой огромной утратой. 

А на днях дочь звезды впервые появилась на публике, приняв участие в концерте в музыкальной школе — она увлекается игрой на фортепиано.

Кадры с выступления девочки опубликовал ее отец Евгений Алдонин. В ролике Вера, одетая в черное платье, играет грустную лирическую композицию.

«Моя любимая и талантливая доченька! Любим тебя!» — кратко написал под видео футболист. 

Напомним, после смерти Юлии Началовой Вера Алдонина осталась жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии. По словам отца певицы, сейчас Евгений, как и другие члены семьи, проводит много времени с девочкой, чтобы она не чувствовала себя одинокой. 

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07 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Юлия Началова, Евгений Алдонин

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