Бывшая девушка Тимати Мила Волчек ждет ребенка от Алексея Гарбера

На днях стало известно, что Мила Волчек и Алексей Гарбер обручились. Вскоре Мила объявила, что ждет первенца.

Мила Волчек

После расставания с Тимати в начале 2010-х о личной жизни Милы Волчек долгое время было мало известно. И девушка, и рэпер довольно тяжело переживали разрыв.



Впрочем, прошлой осенью стало известно, что Мила встречается с сыном российского миллиардера Марка Гарбера Алексеем.

Мила Волчек и Алексей Гарбер

Отношения пары развивались стремительно. В конце марта, менее чем через год после начала романа, Алексей и Мила обручились.

Пользователи Сети подозревали, что молодые люди неспроста решили так быстро оформить свои отношения.

Фолловеры начали напрямую спрашивать у Волчек, не беременна ли она. В отличие от других знаменитостей, Мила решила сразу раскрыть все карты. «Да, я в положении», — цитирует ответ девушки одному из поклонников «СтарХит».

1 2 3 4 Мила Волчек призналась, что беременна

Кроме того, издание сообщает, что Волчек уже познакомилась с семьей своего возлюбленного. Родители Алексея приняли Милу и дали добро на брак. Впрочем, о дате свадьбы пока ничего неизвестно — так же, как и о сроке беременности девушки.