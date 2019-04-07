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Бывшая девушка Тимати Мила Волчек ждет ребенка от Алексея Гарбера

На днях стало известно, что Мила Волчек и Алексей Гарбер обручились. Вскоре Мила объявила, что ждет первенца.
Мила Волчек
Мила Волчек

После расставания с Тимати в начале 2010-х о личной жизни Милы Волчек долгое время было мало известно. И девушка, и рэпер довольно тяжело переживали разрыв.

Впрочем, прошлой осенью стало известно, что Мила встречается с сыном российского миллиардера Марка Гарбера Алексеем. 

Мила Волчек
Мила Волчек и Алексей Гарбер

Отношения пары развивались стремительно. В конце марта, менее чем через год после начала романа, Алексей и Мила обручились

Пользователи Сети подозревали, что молодые люди неспроста решили так быстро оформить свои отношения.

Фолловеры начали напрямую спрашивать у Волчек, не беременна ли она. В отличие от других знаменитостей, Мила решила сразу раскрыть все карты. «Да, я в положении», — цитирует ответ девушки одному из поклонников «СтарХит»

Кроме того, издание сообщает, что Волчек уже познакомилась с семьей своего возлюбленного. Родители Алексея приняли Милу и дали добро на брак. Впрочем, о дате свадьбы пока ничего неизвестно — так же, как и о сроке беременности девушки. 

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07 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Starface
Теги

Мила Волчек, Тимати, Марк Гарбер

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