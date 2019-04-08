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Эрика Герцег ответила на слухи о своей беременности

На днях пользователи Сети предположили, что скоро солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег впервые станет мамой. Девушка не стала игнорировать подобные суждения и вскоре ответила на вопросы подписчиков по поводу своего интересного положения.
Группа «ВИА Гра», Эрика Герцег
Группа «ВИА Гра»

После выступления группы «ВИА Гра» на концерте «Удачные песни», который прошел 6 апреля в Москве, стали ходить слухи о том, что 30-летняя Эрика Герцег ждет ребенка.

Облегающий наряд подчеркнул округлившийся живот певицы. Создалось впечатление, что звезда уже пару месяцев носит под сердцем малыша.

Фолловеры засыпали Эрику вопросами о том, действительно ли ее можно поздравить со скорым прибавлением.

Впрочем, Герцег отрицает, что беременна. «Это просто мне корсет от платья большой», — объяснила комментаторам исполнительница.

Однако ответ звезды не удовлетворил любопытство ее поклонников. Учитывая, что многие знаменитости до поры до времени скрывают свое интересное положение, вполне вероятно, что и Эрика решила пока не делиться своим счастьем с публикой.

Тем более, недавно девушка, ранее считающая, что не создана для серьезных отношений, намекнула, что наконец встретила свою любовь — чем не причина для создания семьи?

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08 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Эрика Герцег, Группа «ВИА Гра»

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