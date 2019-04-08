Эрика Герцег ответила на слухи о своей беременности

После выступления группы «ВИА Гра» на концерте «Удачные песни», который прошел 6 апреля в Москве, стали ходить слухи о том, что 30-летняя Эрика Герцег ждет ребенка.
Облегающий наряд подчеркнул округлившийся живот певицы. Создалось впечатление, что звезда уже пару месяцев носит под сердцем малыша.
Фолловеры засыпали Эрику вопросами о том, действительно ли ее можно поздравить со скорым прибавлением.
Однако ответ звезды не удовлетворил любопытство ее поклонников. Учитывая, что многие знаменитости до поры до времени скрывают свое интересное положение, вполне вероятно, что и Эрика решила пока не делиться своим счастьем с публикой.
Тем более, недавно девушка, ранее считающая, что не создана для серьезных отношений, намекнула, что наконец встретила свою любовь — чем не причина для создания семьи?