На днях пользователи Сети предположили, что скоро солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег впервые станет мамой. Девушка не стала игнорировать подобные суждения и вскоре ответила на вопросы подписчиков по поводу своего интересного положения.

Группа «ВИА Гра»

После выступления группы «ВИА Гра» на концерте «Удачные песни», который прошел 6 апреля в Москве, стали ходить слухи о том, что 30-летняя Эрика Герцег ждет ребенка.



Облегающий наряд подчеркнул округлившийся живот певицы. Создалось впечатление, что звезда уже пару месяцев носит под сердцем малыша.



Фолловеры засыпали Эрику вопросами о том, действительно ли ее можно поздравить со скорым прибавлением.

Впрочем, Герцег отрицает, что беременна. «Это просто мне корсет от платья большой», — объяснила комментаторам исполнительница.

Однако ответ звезды не удовлетворил любопытство ее поклонников. Учитывая, что многие знаменитости до поры до времени скрывают свое интересное положение, вполне вероятно, что и Эрика решила пока не делиться своим счастьем с публикой.



1 2 3 4 Эрика Герцег ответила на слухи о своей беременности

Тем более, недавно девушка, ранее считающая, что не создана для серьезных отношений, намекнула, что наконец встретила свою любовь — чем не причина для создания семьи?