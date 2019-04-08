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Эммануил Виторган впервые высказался о расставании своего сына и Ксении Собчак

Вот уже месяц как Ксения Собчак и Максим Виторган официально объявили о своем разрыве. Недавно отец актера прокомментировал ситуацию, сложившуюся между его сыном и теледивой.
Ксения Собчак, Максим Виторган
Максим Виторган и Ксения Собчак были счастливы в браке около 6 лет

8 марта 37-летняя Ксения Собчак и 46-летний Максим Виторган сообщили своим фолловерам, что они больше не пара. Их расставание ни для кого не стало откровением — к этому моменту слухи о романе Ксении с режиссером Константином Богомоловым ходили далеко не первый месяц.

Звезды до сих пор состоят в браке и, если им верить, поддерживают довольно близкие дружеские отношения.

Ксения Собчак, Максим Виторган
 

Недавно сложившуюся ситуацию впервые прокомментировал отец Максима Виторгана Эммануил.

Как оказалось, актер совершенно не держит зла на свою невестку.

«Я желаю Ксении счастья и любви. Я хочу, чтобы у матери моего внука Платона все было прекрасно», — сказал Виторган корреспонденту газеты «Вечерняя Москва».

  • Ксения Собчак, Эммануил Виторган, Максим Виторган
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    Эммануил Виторган поведал, что думает о разводе своего сына и Ксении Собчак
    Смотреть галерею

Мужчина поведал, что знает Собчак с самого детства, поэтому не собирается обрывать с ней отношения только из-за того, что они с Виторганом больше не вместе.

«Она — дочь моего друга Анатолия Собчака. Для меня это свято», — резюмировал знаменитый актер.

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08 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган, Эммануил Виторган

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