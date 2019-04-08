Эммануил Виторган впервые высказался о расставании своего сына и Ксении Собчак

8 марта 37-летняя Ксения Собчак и 46-летний Максим Виторган сообщили своим фолловерам, что они больше не пара. Их расставание ни для кого не стало откровением — к этому моменту слухи о романе Ксении с режиссером Константином Богомоловым ходили далеко не первый месяц.
Звезды до сих пор состоят в браке и, если им верить, поддерживают довольно близкие дружеские отношения.
Недавно сложившуюся ситуацию впервые прокомментировал отец Максима Виторгана Эммануил.
«Я желаю Ксении счастья и любви. Я хочу, чтобы у матери моего внука Платона все было прекрасно», — сказал Виторган корреспонденту газеты «Вечерняя Москва».
Мужчина поведал, что знает Собчак с самого детства, поэтому не собирается обрывать с ней отношения только из-за того, что они с Виторганом больше не вместе.
«Она — дочь моего друга Анатолия Собчака. Для меня это свято», — резюмировал знаменитый актер.