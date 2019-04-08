Западные СМИ: принцесса Беатрис готовится к свадьбе

В прошлом году стало известно, что принцесса Беатрис встретила возлюбленного. Ее избранником стал 24-летний миллионер Эдоардо Моцци. По данным СМИ, пара уже вовсю планирует свадьбу.

Принцесса Беатрис собирается выйти замуж



Принцесса Беатрис не так давно официально представила публике своего возлюбленного — пара посетила светское мероприятие, на котором была и Кейт Миддлтон. Судя по всему, королевская семья приняла избранника внучки Елизаветы II и дала добро на их отношения.

По данным СМИ, королевская особа и Эдоардо Моцци собираются связать себя узами брака уже в ближайшие несколько месяцев

На днях изданию The Sun стало известно, что отношения влюбленных развиваются стремительно. «Они очень счастливы и уже планируют свадьбу. Эдоардо переехал в апартаменты Беатрис в Сент-Джеймсском дворце и проводит там большую часть свободного времени. Не знаю, просил ли он ее руки, но они открыто обсуждают свадьбу и собираются вступить в брак в этом году или в начале 2020-го», — сообщил журналистам анонимный источник.

1 2 3 4 Принцесса Беатрис не скрывает своих чувств к возлюбленному

Пока представители монаршей семьи не подтвердили данную информацию, однако она вполне может оказаться правдивой. Напомним, прошлый год оказался богатым на королевские свадьбы: в мае под венец отправились Меган Маркл и принц Гарри, а в октябре женились принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк.