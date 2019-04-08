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После развода Марат Башаров отдал квартиру бывшей жене

21 марта 2019 года Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой. Впрочем, на этом скандальная история их разрыва не закончилась.
Марат Башаров отдал бывшей жене квартиру
Марат Башаров отдал бывшей жене квартиру

В прошлом месяце суд расторг брак Елизаветы Шевырковой и Марата Башарова. Супруги не явились на заседание, а актер в разговоре с журналистами даже отрицал, что его брак официально закончен.  

8 апреля издание «СтарХит» получило комментарий брата Елизаветы, в котором он подтвердил информацию о разводе сестры. «Да, Лиза действительно развелась. А Марат, видимо, пребывает в каких-то иллюзиях», — заявил журналистам мужчина.

Сын бывших супругов Марсель, судя по всему, будет жить с матерью
Сын бывших супругов Марсель, судя по всему, будет жить с матерью

Также стало известно, что после развода Шевыркова получила квартиру. «Она шантажировала меня заявлением в полицию. Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата», — цитирует «СтарХит» Башарова.

Напомним, все это время Марат Башаров отрицал все слухи, которые возникали вокруг его семьи. Впрочем, это не изменило того факта, что супруга твердо решила от него уйти.

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08 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram, Starface
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Марат Башаров

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