Тилль Линдеманн впервые прокомментировал слухи о романе со Светланой Лободой

Прошлой весной 35-летняя Светлана Лобода родила вторую дочь, но имя ее отца до сих пор держит в секрете. Предположительно, отцом ребенка может являться солист немецкой группы Rammstein, 56-летний Тилль Линдеман.
На днях российские журналисты взяли у Тилля интервью, питая надежды заставить рокера проговориться о своих отношениях со Светланой.
Стоит заметить, что у интервьюера это почти получилось! После вопроса о том, действительно ли он является отцом ребенка, Линдеманн заметно занервничал и поспешил сформулировать уклончивый ответ.
«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — сказал Линдеманн корреспонденту «ЖАРА Magazine».
Впрочем, музыкант отметил, что довольно близок со Светланой, и лишь благодаря ей с нетерпением ждет своих поездок в Россию — в последнее время Rammstein стали все чаще приезжать в Россию.