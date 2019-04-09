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Тилль Линдеманн впервые прокомментировал слухи о романе со Светланой Лободой

Пользователи Сети уверены, что отцом младшей дочери Светланы Лободы является фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым их, по слухам, связывают романтические отношения. Недавно журналисты спросили об этих догадках у Тилля напрямую.
Тилль Линдеманн, Светлана Лобода
Тилль Линдеманн и Светлана Лобода

Прошлой весной 35-летняя Светлана Лобода родила вторую дочь, но имя ее отца до сих пор держит в секрете. Предположительно, отцом ребенка может являться солист немецкой группы Rammstein, 56-летний Тилль Линдеман.

Звезды познакомились в 2017-м, и с тех пор слухи об их связи лишь находят свое подтверждение

На днях российские журналисты взяли у Тилля интервью, питая надежды заставить рокера проговориться о своих отношениях со Светланой. 

Тилль Линдеманн
 

Стоит заметить, что у интервьюера это почти получилось! После вопроса о том, действительно ли он является отцом ребенка, Линдеманн заметно занервничал и поспешил сформулировать уклончивый ответ. 

«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — сказал Линдеманн корреспонденту «ЖАРА Magazine»

  • Светлана Лобода, Тилль Линдеманн
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    Тилль Линдеманн заявил, что не может откровенно говорить о своих отношениях со Светланой Лободой
    Смотреть галерею

Впрочем, музыкант отметил, что довольно близок со Светланой, и лишь благодаря ей с нетерпением ждет своих поездок в Россию — в последнее время Rammstein стали все чаще приезжать в Россию.

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09 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Василий Кузьмиченок/ТАСС, Instagram
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Светлана Лобода, Тилль Линдеманн

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Прям занервничал, просто не стал обмусоливать глупые слухи. Не скажет же он, что Лобода сама там нафантазировать не знаю что, дал уклончивый ответ как истинный джентельмен)))

  • Тоже мне прокомментировал. Нифига там нет, оба пиарятся. Кстати новая песня раммов фигня.

  • Если ребенок Линдерманна, то что такого неджентельменского громко это признать?

  • Ничего подобного. Шикарная песня

  • Это похоже на взаимный пиар. И это очень неприятно, так как Линдеманн мог бы обойтись без этого.

  • страшный и спившийся ...чем там хвастаться, пиарится и гордиться

  • Гость

    страшный и спившийся ...чем там хвастаться, пиарится и гордиться

    Нет, он красив, харизматичен и талантлив. Ему есть, чем гордиться, и он ничем не хвастается. Но для пиара в данном случае выбрана странная схема. Не по лабоде шапка.

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