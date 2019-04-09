Тилль Линдеманн впервые прокомментировал слухи о романе со Светланой Лободой

Пользователи Сети уверены, что отцом младшей дочери Светланы Лободы является фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым их, по слухам, связывают романтические отношения. Недавно журналисты спросили об этих догадках у Тилля напрямую.

Тилль Линдеманн и Светлана Лобода

Прошлой весной 35-летняя Светлана Лобода родила вторую дочь, но имя ее отца до сих пор держит в секрете. Предположительно, отцом ребенка может являться солист немецкой группы Rammstein, 56-летний Тилль Линдеман.

Звезды познакомились в 2017-м, и с тех пор слухи об их связи лишь находят свое подтверждение

На днях российские журналисты взяли у Тилля интервью, питая надежды заставить рокера проговориться о своих отношениях со Светланой.

Стоит заметить, что у интервьюера это почти получилось! После вопроса о том, действительно ли он является отцом ребенка, Линдеманн заметно занервничал и поспешил сформулировать уклончивый ответ.



«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — сказал Линдеманн корреспонденту «ЖАРА Magazine».



1 2 3 4 Тилль Линдеманн заявил, что не может откровенно говорить о своих отношениях со Светланой Лободой

Впрочем, музыкант отметил, что довольно близок со Светланой, и лишь благодаря ей с нетерпением ждет своих поездок в Россию — в последнее время Rammstein стали все чаще приезжать в Россию.