Младший брат малайзийского экс-короля женится на простолюдинке

Еще недавно все обсуждали женитьбу короля Малайзии Мухаммада V на 25-летней обладательнице титула «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной, ее беременность и его отречение от престола. Теперь же о будущей свадьбе с девушкой отнюдь не королевских кровей объявил младший брат бывшего правителя.

Тенгку Мухаммад Фаиз Петра

В конце 2018 года большой резонанс вызвала свадьба обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V. Напомним, празднование прошло 22 ноября в Barvikha Concert Hall.

Свадьба Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V

Сейчас же на европейке женится младший брат Мухаммада V Тенгку Мухаммад Фаиз Петра. С 33-летней шведкой Софи Луизой Йоханссон наследник престола познакомился, когда изучал историю в Лондонской школе экономики и политических наук. Уже назначена дата свадьбы — 19 апреля. На празднике будут присутствовать члены королевской семьи и близкие друзья жениха и невесты. Вместо свадебных подарков будущие супруги предлагают гостям пожертвовать деньги на благотворительность: в дома престарелых, детские дома, а также Малайзийскому обществу красного полумесяца.

Софи Луиза Йоханссон

В Малайзии выбор кронпринца был принят неоднозначно. Некоторые положительно отнеслись к будущей супруге Тенгку, другие же были просто шокированы его решением жениться на европейской девушке.

Мухаммад V

Возможно, причиной неприятия послужило январское отречение Мухаммада V. Такое событие произошло в истории Малайзии в первый раз! Точные причины отказа короля от престола так и не были озвучены, однако, многие считают, что виной всему связь правителя с россиянкой.