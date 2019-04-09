Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: у Миранды Керр и Эвана Шпигеля родится дочка

Недавно стало известно, что Миранда Керр и ее муж Эван Шпигель ждут второго ребенка. Топ-модель пока что не говорила, кто родится — мальчик или девочка. За нее это сделали журналисты.

Спустя всего 10 месяцев после вторых родов Миранда Керр объявила, что снова беременна. У модели уже есть двое сыновей: 8-летний Флинн от брака с Орландо Блумом и Харт, которому нет еще и года, — от союза с Эваном Шпигелем. Теперь поклонники Миранды надеются, что модель наконец-то родит девочку.

Пока счастливые родители не раскрывают пол будущего ребенка, СМИ строят догадки, основываясь на нарядах, которые выбирает знаменитость, и, конечно же, на высказываниях приближенных к семье людей. Так, выход Миранды в нежно-розовом платье многие моментально расценили как намек на то, что родится девочка.

Судя по высказываниям друзей пары, Миранда и Эван не планируют традиционную вечеринку baby shower, на которой родители раскрывают пол будущего ребенка. «Забудьте про воздушные шары и торт и подумайте о менее затратных и более технологичных вариантах — таких, как Snapchat» — сообщил изданию OK! источник, приближенный к семье, как бы намекая нам, что официальное заявление нужно ждать в соцсетях. Стоит отметить, что Snapchat неспроста упоминается в разговоре о Миранде Керр и Эване Шпигеле, ведь последний является сооснователем мессенджера.

Перейти к обсуждению


09 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Теги

Миранда Керр, Эван Шпигель

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-04 09:06:00
185
Бедная Бритни. Вот было все у нее: молодость, красота, талант, успех, деньги. А в итоге все равно счастья нет и душевного здоровья тоже. Зачем она связалась с этим прощелыгой Федерлайном?
Западные СМИ: Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу
57 Комментариев
Гость 2019-04-02 20:32:00
171
В заголовке написано : Подруга РАССКАЗАЛА, от кого родила Порошина. В тексте: намекнула, поведала. В итоге : Мария родила от русского мужчины-не актера. Спасибо. И так вы во всем. Не буду больше переходить на подобные заголовки от вас, только время зря теряю.
Подруга Марии Порошиной наконец-то рассказала, от кого та родила сына
45 Комментариев
Гость 2019-04-03 20:11:00
155
[quote="Гость" message_id="4662158"]Это уже цирк какой-то.Показательная порка продолжается.Я их не поддерживаю,но и это не правосудие.[/quote] почему не правосудие? Их есть за что судить, они сидят в комфортных условиях, это практически сопоставимо с домашним арестом. Считаю что они 2 аморальных.. которым от вседозволенности крышу снесло. Пусть посидят, успокоятся. А желающим устраивать митинг можно только пожелать не оказаться когда-нибудь под рукой или ногой умэтих самых футболистов. тк им реально все равно кого пинать.
Суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до осени
83 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.