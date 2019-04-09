СМИ: у Миранды Керр и Эвана Шпигеля родится дочка

Недавно стало известно, что Миранда Керр и ее муж Эван Шпигель ждут второго ребенка. Топ-модель пока что не говорила, кто родится — мальчик или девочка. За нее это сделали журналисты.

Спустя всего 10 месяцев после вторых родов Миранда Керр объявила, что снова беременна. У модели уже есть двое сыновей: 8-летний Флинн от брака с Орландо Блумом и Харт, которому нет еще и года, — от союза с Эваном Шпигелем. Теперь поклонники Миранды надеются, что модель наконец-то родит девочку.

Пока счастливые родители не раскрывают пол будущего ребенка, СМИ строят догадки, основываясь на нарядах, которые выбирает знаменитость, и, конечно же, на высказываниях приближенных к семье людей. Так, выход Миранды в нежно-розовом платье многие моментально расценили как намек на то, что родится девочка.

1 2 3 Миранда Керр скоро станет многодетной мамой

Судя по высказываниям друзей пары, Миранда и Эван не планируют традиционную вечеринку baby shower, на которой родители раскрывают пол будущего ребенка. «Забудьте про воздушные шары и торт и подумайте о менее затратных и более технологичных вариантах — таких, как Snapchat» — сообщил изданию OK! источник, приближенный к семье, как бы намекая нам, что официальное заявление нужно ждать в соцсетях. Стоит отметить, что Snapchat неспроста упоминается в разговоре о Миранде Керр и Эване Шпигеле, ведь последний является сооснователем мессенджера.