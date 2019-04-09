Эмилия Кларк опубликовала свои фото после инсульта

32-летняя Эмилия Кларк впервые поделилась снимками после перенесенного в 24 года инсульта и рассказала о влиянии, которое болезнь оказала на ее психическое здоровье.

Не так давно стало известно, что звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт. Случилось это в 2011 году во время съемок сериала. На днях актриса впервые выложила в Сеть фотографии, сделанные во время ее восстановления после аневризмы мозга. Во время выступления на телепередаче CBS Sunday Morning Эмилия также поделилась рассказом о том, как она пережила это непростое время.

Рассказывая о влиянии, которое болезнь оказала не только на ее физическое, но и на психическое здоровье, Эмилия поведала, что после второй аневризмы оставаться оптимистично настроенной было уже сложнее. Во время интервью CBS News Sunday Morning Кларк также рассказала, каково было возвращаться на съемочную площадку после кровоизлияния в мозг. Актриса призналась, что когда она вернулась на съемки второго сезона, у нее не было времени размышлять о произошедшем.



1 2 3 4 5 Эмилия Кларк решила поделиться с поклонниками подробностями непростого периода своей жизни

Эмилия призналась: «То, что от качества ее игры зависело очень многое, помогло забыть о том ужасе, который пришлось перенести в больнице».