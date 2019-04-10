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Андрей Аршавин спровоцировал слухи о новой возлюбленной

Поговаривают, что после начала бракоразводного процесса со второй женой Андрей Аршавин уже встретил новую любовь. На днях в Сети появилось фото с предполагаемой избранницей футболиста. 
Андрей Аршавин, Алиса Аршавина
Алиса Казьмина и Андрей Аршавин

Пока в суде рассматривается дело о разводе 37-летнего Андрея Аршавина и его второй супруги, 36-летней Алисы Казьминой, сам спортсмен времени не теряет и уже находится в поисках новой любви. За последние месяцы в Сети не раз появлялась информация о том, что Андрей уже встречается с новой девушкой. 

А на днях в Инстаграме появилась фотография, на которой Аршавин запечатлен с неизвестной особой. 

Как оказалось, снимок выложила сама девушка. Впрочем, в скором времени ей пришлось удалить фото с футболистом, а затем, из-за наплыва интересующихся интернет-пользователей, закрыть свой аккаунт в социальной сети. 

Андрей Аршавин
Андрей Аршавин с предполагаемой любовницей

Корреспондентам газеты «Комсомольская правда» удалось разыскать предполагаемую любовницу Андрея и спросить о ее связи со знаменитостью.

Как оказалось, таинственную незнакомку со снимка зовут Евгения, и она живет в Санкт-Петербурге. Девушка замужем и воспитывает сына. На днях она с подругой ужинала в одном из ресторанов Северной столицы, где встретила футболиста и попросила сфотографироваться с ним. 

«Я не его девушка, у меня с этим человеком абсолютно ничего нет! Не думала, что обычное фото приведет к такому кошмару. Не дай Бог сфотографироваться с каким-нибудь футболистом или хоккеистом — заклюют сразу!» — сообщила Евгения журналистам. 

Петербурженка с юмором отнеслась к сложившейся ситуации, иронично заметив, что не разведется со своим мужем «даже ради Аршавина». 

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10 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Андрей Аршавин, Алиса Аршавина (Казьмина)

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А зачем она аккаунт закрыла-то? Ради лайков и выставления всего своего напоказ они и создаются, разве нет? У меня нету, поэтому не знаю.

  • Странное фото, слегка. Чего эта Евгения за его спиной прячется и приобнимает его? Будучи сама замужем я бы никогда так не сфотографировалась, причём с незнакомым мужчиной.

  • Подумаешь, меня на вытянутых руках над головой держали футболисты известнейшего клуба. Я мать двоих детей, замужняя дама. Люди, не сходите с ума, это всего лишь фото, никто там ни к кому в прижатом виде не обнимается.

  • О! Новая жертва Авршавина))

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