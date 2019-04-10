Андрей Аршавин спровоцировал слухи о новой возлюбленной

Поговаривают, что после начала бракоразводного процесса со второй женой Андрей Аршавин уже встретил новую любовь. На днях в Сети появилось фото с предполагаемой избранницей футболиста.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин

Пока в суде рассматривается дело о разводе 37-летнего Андрея Аршавина и его второй супруги, 36-летней Алисы Казьминой, сам спортсмен времени не теряет и уже находится в поисках новой любви. За последние месяцы в Сети не раз появлялась информация о том, что Андрей уже встречается с новой девушкой.

А на днях в Инстаграме появилась фотография, на которой Аршавин запечатлен с неизвестной особой.

Как оказалось, снимок выложила сама девушка. Впрочем, в скором времени ей пришлось удалить фото с футболистом, а затем, из-за наплыва интересующихся интернет-пользователей, закрыть свой аккаунт в социальной сети.

Андрей Аршавин с предполагаемой любовницей

Корреспондентам газеты «Комсомольская правда» удалось разыскать предполагаемую любовницу Андрея и спросить о ее связи со знаменитостью.



Как оказалось, таинственную незнакомку со снимка зовут Евгения, и она живет в Санкт-Петербурге. Девушка замужем и воспитывает сына. На днях она с подругой ужинала в одном из ресторанов Северной столицы, где встретила футболиста и попросила сфотографироваться с ним.

1 2 3 4 В Сети обсуждается новая возлюбленная Андрея Аршавина

«Я не его девушка, у меня с этим человеком абсолютно ничего нет! Не думала, что обычное фото приведет к такому кошмару. Не дай Бог сфотографироваться с каким-нибудь футболистом или хоккеистом — заклюют сразу!» — сообщила Евгения журналистам.



Петербурженка с юмором отнеслась к сложившейся ситуации, иронично заметив, что не разведется со своим мужем «даже ради Аршавина».